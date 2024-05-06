Не только ботофермы: Россия активно внедряет новый способ распространения кремлевской пропаганды, о чем речь

Оккупанты обещают "посодействовать" в решении разных вопросов

Для дестабилизации украинского общества и распространения кремлевской пропаганды и фейков россияне используют не только ботофермы. Оккупанты активно привлекают людей с временно оккупированных территорий, в частности, подростков, хорошо знающих украинский язык.

Об этом сообщает военнослужащий ВСУ Виталий Овчаренко в своем X (Twitter). По его словам, подростки работают "ботами" и "троллями" в разных социальных сетях.

"Каждые 7-10 дней у них идет актуализация тем. Зарплата в конверте. Средняя для Донецка, но примерно как у родителей, что для подростка более, чем достаточно. Зарплату в конверте раздает "мужик в гражданском" он же каждому индивидуально надиктовывает(!) и темы для "работы", — говорится в сообщении.

При этом, как пишет военный, о такой "работе" строго запрещено рассказывать любому, даже членам своего "молодежного движения". За длинный язык могут и, как говорится, попереть. Работают, в основном, в TikTok, Telegram и сети X.

"Темы бывают и "по мобилизации", и что Украина должна договариваться, и по нелегитимности украинской власти. С тем, что мне сбрасывали, я могу сказать, что россияне в теме на что давить. Поэтому когда вас кто-то дразнит, существует вероятность, что это подросток из Донецка", — отметил Овчаренко.

Отмечается, что за такое сотрудничество с оккупантами школьникам обещают еще и "содействие" при поступлении в российские университеты.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что по словам главы ГУР Кирилла Буданова, победить российскую пропаганду невозможно. РФ выделяет для этого огромные суммы. К тому же, кроме видимой части пропаганды, есть и та, которая действует незаметно.