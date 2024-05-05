Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, чего хочет достичь Россия через пропаганду в ближайшее время и как на это реагировать обычным украинцам

Широко раскрытыми глазами.

Мы снова на старте мощной российской информационной атаки. Но нужно смотреть широко на понимание.

Объявление в розыск наших чиновников – только часть. Зачем это? Точно не "поржать". Будут пробовать раскачивать лодку после 20 мая — "нелегитимный" Зеленский для международной и нашей внутренней аудитории. Вроде дурость, но это не все.

Одновременно последовали выбросы другого порядка. "Дети на фронте — курсантов военного училища и института МВД бросили на передок", "украинский самолет сам атаковал свои подразделения", "все АТАКАМСы сбивают по ночам легко". Все это только сегодня из разных источников. Но откровенно направлено, последовательно.

Дальше будет больше. Цель донести/посеять/спровоцировать мнение, что руководство страны в отчаянии ничего не контролируют военные — короче, мы проиграли. Но единственный способ закончить — снести Зеленского.

Сказать что топорно делают? Нет. Делают хитро. Многослойно. Поэтому учитывайте. Знаю у нас много вопросов к руководству страны, но точно не вопрос легитимности или отчаяния. Поэтому шлите русню нах#й и делайте свое дело. Подвергая сомнению всю ее информацию. Потому что они всегда п***ят.