"Ну прилетит туда, ничего страшного": полицейская из Одессы записала циничное видео, украинцы и полиция отреагировали

Ей придется столкнуться не только с осуждением народа

В воскресенье, 5 мая, соцсети облетело видео, на котором полицейская из Одессы жалуется своим друзьям, что ее отправивили охранять церковь. В своем монологе она цинично высказалась об обстрелах и возможных жертвах.

Видео опубликовали в Телеграм-каналах. Оказалось, что полицейская записала его для своих друзей в закрытом чате, но кто-то сделал ролик достоянием пабликов.

"Вам всем хиханьки-хаханьки, а мне не хиханьки и не хаханьки, б**. На*** мне ту церковь охранять? Там, б**, от силы человек 30, е***. Ну прилетит туда, и что? Ничего страшного. Это же не минус 100 человек, это всего лишь минус 30, лол, чел", ― сказала полицейская.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Скандальное видео

Слова девушки не остались без реакции. Правоохранительные органы во время мониторинга соцсетей увидели это видео. В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области пишут, что автора скандального видео уже отстранили от исполнения служебных обязанностей и могут совсем уволить. Кстати, служит она недолго – всего месяц.

"Сегодня, 5 мая, во время мониторинга интернета в одном из пабликов было обнаружено видео с выражениями полицейской относительно недовольства обязанностью дежурить возле церкви на Пасху и безразличием к возможным обстрелам и гибели граждан. Это сообщение, которое она сбросила для своих друзей в частную группу, стало достоянием пабликов. Такое поведение неприемлемо, позорит работу правоохранителя, и на него была принципиальная и жесткая реакция руководства. Сотрудница отстранена, инициировано проведение служебного расследования, по результатам которого полицейская будет уволена. Отметим, что к службе в полиции девушка приступила всего месяц назад", ― говорится в сообщении Нацполиции.

Обычные украинцы тоже отреагировали на циничное заявление. Они неприятно поражены безразличием полицейской. Большинство комментаторов захотели, чтобы ее уволили со службы.

Однако не все бросились осуждать автора видео. Некоторые из комментаторов отметили, что полицейские не могут спасти от ракеты. А один из пользователей соцсети заметил, что это может быть постановочное видео.

Ранее "Телеграф" писал, что одесситка нашла лапу ящерицы в пакете из брокколи. Своей находкой она поделилась с пользователями соцсетей.