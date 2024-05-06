Легко не будет: западные СМИ рассказали, зачем Си Цзиньпин приехал в Европу

Визит Си Цзиньпина в Европу станет проверкой ее готовности противостоять Китаю

Первый визит китайского лидера Си Цзиньпина в Европу почти за пять лет станет проверкой готовности континента противостоять Пекину из-за его поддержки российского вторжения в Украину. А также китайской торговой политики.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание отмечает, что эта поездка в Европу не будет легкой для Си Цзиньпина.

Однако, европейские лидеры склонны действовать осторожно с Пекином, говорится в статье. Ведь никто не желает ставить под угрозу связи с крупным торговым партнером.

WSJ пишет, что Китай служил для России экономическим спасательным кругом с самого начала войны. Пекин помогал Москве восстановить свой военный потенциал. Тем временем китайские производители продолжают наводнять Европу электромобилями, солнечными панелями и другими товарами, так как страна стремится выйти из спада экономики за счет экспорта.

Издание отмечает, что любая попытка противостоять Пекину потребует единства среди европейских лидеров. А Китай имеет давнюю историю игры в принцип "разделяй и властвуй" со столицами по всему континенту.

На то, что разногласия между европейскими странами и Китаем есть указывает визит канцлера Германии Олафа Шольца в КНР в прошлом месяце, пишет WSJ. Шольц не выразил публичной поддержки антисубсидионным расследованиям Европейской комиссии по поводу импорта автомобилей из Китая и хранил молчание по поводу антидемпингового расследования Китая в отношении бренди, импортируемого из ЕС. Также немецкий канцлер не стал публично упрекать Пекин за его продолжающуюся поддержку войны РФ против Украины.

Кроме того, Шольц ответил отказом на просьбу Макрона присоединиться к переговорам с Си Цзиньпином на этой неделе. Немецкий канцлер пояснил это планами поехать в страны Балтии в понедельник.

WSJ считает, что во время предстоящей поездки у Си будет много возможностей посеять разногласия среди западных лидеров.

Напомним, что президент Китая посетит Европу впервые примерно за пять лет на фоне роста напряженности в отношениях с Западом по ряду вопросов. Среди них – торговля, обвинения в шпионаже и поддержка Пекином России. Визит Си Цзиньпина в Европу продлится до 10 мая. Он намерен помимо Франции посетить Сербию и Венгрию.

Ранее "Телеграф" писал, что 5 мая лидер Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию. Во время переговоров президент Франции Эммануэль Макрон попробует убедить его заставить Россию прекратить войну против Украины.