Пусть погуляет? Суд вынес решение по одиозному митрополиту УПЦ МП

Своей вины он не признает

Во вторник Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения митрополиту УПЦ МП Запорожскому и Мелитопольскому Луке, у которого 1 мая сотрудники СБУ провели обыск. Андрей Коваленко (мирское имя митрополита) был отправлен под ночной домашний арест сроком на два месяца.

Митрополиту запрещено покидать дом каждую ночь в период с 22:00 до 6:00. Об этом сообщает корреспондент издания "Ґрати".

Митрополит Лука отправлен под ночной домашний арест

На судебном заседании 7 мая прокурор просил назначить круглосуточный домашний арест. Сам митрополит отрицал свою вину. Он просил оставить его на свободе и уверял, что имеет проукраинскую позицию. По его словам, арест создаст излишнее напряжение в прифронтовом регионе. То есть, в Запорожье, где и ведет свою деятельность митрополит Лука.

Суд принял решение частично удовлетворить требование прокурора. Андрей Коваленко был отправлен под ночной домашний арест на два месяца.

Напомним, его подозревают в разжигании религиозной вражды (ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины). Во время судебного заседания прокурор зачитал выводы экспертизы одного из сообщений митрополита, сделанного еще в 2022 году в Telegram-канале Коваленко.

По данным издания hromadske, именно митрополит Лука в начале полномасштабного вторжения России в Украину отвечал за гуманитарную колонну, которая шла из Запорожья в тогда уже оккупированный Мариуполь через Бердянск. Он тогда указал агентам ФСБ на Викторию Рощину, журналистку hromadske и Bihus.info. Она оказалась в плену, где провела неделю.

В декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против руководства Кремля, которые были поданы СНБО. В "черном списке" оказался и Андрей Коваленко.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем прославился митрополит Лука. С ним связано несколько громких скандалов.

Недавно с митрополита УПЦ МП Павла, известного как Паша Мерседес, разрешили снять электронный браслет. Его подозревают в оправдании российской агрессии и разжигании религиозной розни.