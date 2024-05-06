Параллели очевидны: в России рассекретили планы нападения Гитлера на СССР, похожие на план захвата Украины самой РФ

Речи обоих диктаторов едва ли не тождественны

Во время Второй мировой войны Адольф Гитлер рассчитывал победить СССР за три недели и взять в плен Иосифа Сталина. Такие данные рассекретили в России накануне 9 мая.

Об этом сообщают разные российские СМИ. Украинцам, уже третий год противостоящим российскому нашествию, трудно не обратить внимание на очередное совпадение.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года, российские пропагандисты в один голос утверждали — Киев падет за два-три дня, а через три недели будет захвачена вся Украина. При этом президента Владимира Зеленского, по информации некоторых СМИ, россияне планировали взять в плен и заставить подписать капитуляцию или, как утверждают некоторые расследователи, убить.

Следует отметить, что сходства между действиями нацистов во Вторую мировую и действиями российских оккупантов во время полномасштабной войны против Украины только множатся.

Не раз и не два разные исследователи и историки отмечали, что российский диктатор Владимир Путин действует как "по методичке" Гитлера. Напомним вам несколько неоспоримых фактов.

В 1938 году Германия захватила Австрию, назвав это "воссоединением". В 2014 году Путин захватил Крым и риторика диктатора была и остается такой же "воссоединение". Россияне даже праздник придумали — 18 марта, День воссоединения Крыма с Россией. При этом, как и в Австрии, в Крыму также был проведен псевдореферендум, призванный легитимизировать аншлюс.

Гитлер осматривает карту Европы, 1941 год

Путину показывают карту, на которой нет Украины

Аннексировав Австрию, Гитлер нарушил Версальский договор и Сен-Жерменский мирный договор, равно как Путин нарушил условия Будапештского меморандума.

Гитлер аннексировал Судеты, объяснив это защитой прав немцев, проживающих в регионе и говорящих на немецком. Ситуация абсолютно аналогична началу войны на Донбассе в 2014 году, где россияне пришли "спасать" русскоязычных.

Так же как и Гитлер, Путин пытался и пытается перекроить геополитическую карту не только Европы, но и всего мира.

Телевизионное обращение Владимира Путина 24 февраля 2022 очень напоминает речь Гитлера по радио 1 сентября 1939 года. Путин говорил о "великой лжи", которую он в гитлеровской манере постоянно повторял, а именно о том, что украинское правительство годами якобы пытает и убивает русскоязычное население в Украине. В то же время Гитлер оправдывал нападение на Польшу тем, что немецкое меньшинство там лишено прав и подвергается пыткам.

В феврале 2022 года Путин пытался повторить немецкий блицкриг. Российский диктатор атаковал Украину жестко и быстро, и за несколько дней планировал захватить Киев. Правда, он не рассчитывал, какой мощный отпор даст украинский народ.

В своей пропаганде Кремль действует по методикам нацистов. Так, оба диктатора постоянно говорили о том, что якобы пытались решить вопрос "мирно".

В своих речах Гитлер ставил под сомнение существование чехов как нации, относясь к ней как к "так называемой нации чехов" и обвиняя Версальский мирный договор в создании "ненормального государства Чехословакии". Российский диктатор Путин в своих речах утверждает, что "на самом деле у Украины никогда не было традиций настоящей государственности". Он приписывает создание нации, существовавшей ранее основания Москвы, "большевистской России". В итоге, Гитлер отказал в государственности Чехословакии, Путин поступил так же по отношению к Украине.

Благодаря мощной пропаганде Гитлера поддерживало подавляющее большинство населения, так же как сейчас в России поддерживают Путина.

Оба диктатора утверждали, что не имеют никаких интересов в государствах, суверенитет которых они нарушили.

И Гитлер, и Путин, обещали, что гражданское население не пострадает, а удары будут наноситься исключительно по военным объектам и при этом производили массовый геноцид.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Путин оскандалился очередным заявлением: диктатор утверждает, что именно Россия приложила руку к созданию Бельгии как независимого государства.