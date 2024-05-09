Неужели нашли? С базы розыска в РФ исчезли Порошенко и Зеленский, что говорит пресс-служба

Решение о розыске принял Следственный комитет РФ

На минувшей неделе Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск Владимира Зеленского, действующего президента Украины и экспрезидента Петра Порошенко. Однако уже 9 мая с сайта эта информация исчезла.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что якобы Зеленский и Порошенко были добавлены на сайт МВД, еще до того, как на это обратили внимание медиа, где-то незадолго после начала войны.

Комментируя это, пресс-служба МВД России сообщила, что ведомство выступило "техническим исполнителем", который по инициативе различных следственных органов размещает и удаляет со своего сайта сведения о розыске. А вот решение об объявлении в розыск Зеленского и Порошенко принял Следственный комитет РФ.

В российских телеграмм-каналах пишут, что против президентов силовые структуры самопровозглашенной ДНР возбудили уголовные дела по статьям о "разрешении и ведении агрессивной войны" и "применении запрещенных средств и методов ведения войны". Именно поэтому они появились на сайте МВД.

Напомним, что также Министерство внутренних дел России объявило в розыск Алексея Данилова, бывшего секретаря СНБО Украины, и бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский выступил с мощным обращением к украинцам по случаю Дня памяти и победы.