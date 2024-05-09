Невже знайшли? З бази розшуку в РФ зникли Порошенко та Зеленський, що каже пресслужба

Рішення про розшук ухвалив Слідчий комітет РФ

Минулого тижня Міністерство внутрішніх справ (МВС) Росії оголосило у розшук Володимира Зеленського, чинного президента України, та експрезидента Петра Порошенка. Проте вже 9 травня з сайту ця інформація зникла.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що нібито Зеленський та Порошенко були додані на сайт МВС, ще до того як на це звернули увагу медіа, десь незадовго після початку війни.

Коментуючи це, пресслужба МВС Росії повідомила, що відомство виступило "технічним виконавцем", який з ініціативи різних слідчих органів розміщує та видаляє зі свого сайту відомості про розшук. А от рішення про оголошення в розшук Зеленського та Порошенка ухвалив Слідчий комітет РФ.

У російських телеграм-каналах пишуть, що проти президентів силові структури самопроголошеної ДНР порушили кримінальні справи за статтями про "розв'язання та ведення агресивної війни" та "застосування заборонених засобів та методів ведення війни". Саме тому вони з'явилися на сайті МВС.

Нагадаємо, що також Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук Олексія Данілова, колишнього секретаря РНБО України, та колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський виступив із потужним зверненням до українців з нагоди Дня пам’яті та перемоги.