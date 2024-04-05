Территориальные уступки Украины в обмен на вступление в НАТО: в ЕС ответили на резонансную статью La Republica

Позиция Европейского Союза остается непоколебимой

Слухи о том, что в НАТО обсуждается сценарий территориальных уступок России в обмен на вступление в Альянс и Европейский Союз, прокомментировали в ЕС, напомнив о своей четкой позиции. Так, все 27 стран-членов не сомневаются, что Украина стала жертвой российской агрессии.

Поэтому наша страна будет определять условия завершения этой войны. Об этом в пятницу в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер ЕС Питер Стано, пишет Укринформ.

"В целом, мы не комментируем сообщения в медиа со ссылкой на неназванные источники. Что действительно важно – это позиция ЕС, которая согласована между всеми 27 странами-членами. Эта позиция состоит в том, чтобы поддерживать Украину так долго, как будет необходимо, до ее правомерной победы в этой правомерной оборонной войне. Именно такова позиция Европейского Союза", — отметил спикер ЕС.

По мнению Стано, эта война в конечном счете найдет свое решение тем или иным образом. Однако позиция ЕС такова, что это решение должно быть найдено на условиях Украины.

"Украина является жертвой этой преступной российской агрессии. Поэтому именно Украина будет решать, когда придет правильное время для обсуждения каких-либо уступок, условий или чего-либо другого. Все это находится полностью в руках Украины. Европейский Союз стоит на стороне Украины, вместе с Украиной и продолжает оказывать Украине всю возможную помощь, чтобы она победила в этой правомерной оборонной войне", — подчеркнул Питер Стано.

Ранее "Телеграф" писал, что лидеры государств НАТО не предложат Украине вступить в Североатлантический альянс на июльском саммите в Вашингтоне. Против вступления выступают две страны. Речь идет о США и Германии.