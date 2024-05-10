Если не реагировать на повестки: в каком случае могут дать до 5 лет тюрьмы

Уклонение от призыва на службу во время мобилизации карается лишением свободы от 3 до 5 лет

Несколько дней назад, 8 мая, Верховная Рада проголосовала за законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения. Документ значительно поднимает штрафы для уклонистов. Но уклонение от мобилизации может влечь как административную, так и уголовную ответственность.

Некоторые из украинцев до сих пор не различают, когда наступает одна, а когда другая. Юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса Владимир Романчук в комментарии hromadske.ua четко объяснил разницу.

"Если тебе дали повестку на обновление данных или прохождение ВЛК, тебя действительно могут привлечь только к административной ответственности, если это твое первое правонарушение", — говорит правозащитник.

Согласно закону, административными нарушениями считаются:

нарушение правил военного учета (ст. 210 Кодекса об админправонарушениях);

нарушение законодательства об обороне и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП).

Речь идет, например, об отказе от повестки без законных оснований. Сюда же относятся ситуации, когда военнообязанный вообще не состоит на учете, не прибывает в ТЦК для уточнения данных, не сообщает военкомату об изменении места жительства, получении документов об образовании и т.д.

Если админнарушение уже не первое, то "административка" может перерасти в криминал. К уголовной ответственности могут быть привлечены и тогда, когда человек перестал реагировать на повестки уже после обновления данных и прохождения ВЛК.

"Если ты, например, обновил данные, прошел ВЛК, и тебе дают повестку на отправку (т.е. ты уже военнослужащий, который должен прибыть в пункт распределения) - в случае невыполнения этой обязанности ты уже будешь подпадать под статью 336 Уголовного кодекса ", – объяснил юрист.

Следует отметить, что упомянутая статья (336 УКУ — ред.) является самой распространенной во время войны. Согласно ей, уклоняющегося могут лишить свободы на срок от 3 до 5 лет. Может быть такое, что суд изменяет реальный срок на условный.

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