Рада проголосовала за продление мобилизации и военного положения в Украине: до какой даты

Сначала его продолжали на 30 суток, однако потом начали делать это сразу на 90, что является максимальным предусмотренным законодательством сроком

В среду, 8 мая, в Украине в очередной раз продлили военное положение и общую мобилизацию на 90 дней. "За" проголосовало 399 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, с 14 мая 2024 на 90 дней. Согласно до 11 августа 2024 года.

"Это уже одиннадцатое продолжение с начала полномасштабной войны", — говорится в сообщении.

Отметим, что военное положение в Украине было введено 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Сначала его продолжали на 30 суток, однако затем начали делать это сразу на 90, что является максимальным предусмотренным законодательством сроком.

О том, как теперь должны выдавать повестки украинцам — вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" писал, что с 18 мая 2024 г. вступает в силу новый закон об усилении мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны обновить свои данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). В нем также есть изменения в отношении воинского долга женщин.