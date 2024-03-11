Война только для бедных? Известный военный раскритиковал идею о брони от мобилизации за деньги

Военнослужащий считает, что нужно изменить подход к рекрутингу

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ), заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин раскритиковал процесс редактирования нового законопроекта о мобилизации. Он считает, что добавление нормы о брони от призыва отдельных категорий лишь узаконит принцип "война только для бедных".

Вместо этого военнослужащий предлагает изменить подход к рекрутингу и подготовки военных. Об этом Максим Жорин написал в своем блоге в Телеграм.

"Этот цирк вокруг мобилизации все еще продолжается. В законопроект собираются добавить норму о броне для отдельных категорий, в том числе для тех, кто зарабатывает от 35 тысяч гривен. Вместо того чтобы изменить подход к рекрутингу и подготовке ― решили узаконить принцип "война только для бедных", ― пишет Жорин.

Не нравится военнослужащему и затягивание процесса. Он предупреждает, что сейчас на фронте сложилась сложная ситуация. Поэтому рассмотрение большого количества инициатив может привести к катастрофе.

"Сейчас Украина стоит перед серьезными испытаниями на фронте. Через различные е***нутые [ненормальные ― ред.] инициативы и затягивание процесса мы будем иметь катастрофическую ситуацию", ― предупреждает военный.

Напомним, что ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что некоторые категории населения будут забронированы от мобилизации. Это касается чиновников высшего корпуса государственной службы, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, полицейским и сотрудникам фирм-поставщиков товаров для армии. На бронь также смогут рассчитывать граждане, зарабатывающие от 35 тысяч гривен.

Ранее в Третьей штурмовой рассказали, как покупают себе снаряжение. Его стоит подбирать исходя из особенностей службы и роли в отряде, делится военный с позывным "Дацик".

"Телеграф" ранее писал, что мобилизация в Украине продолжается и она не провалена. Об этом заявил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. По его мнению, рекрутинг не может полностью заменить мобилизацию.