Готовили массированный обстрел Украины: под Киевом задержали российскую агентурную группу (фото)

Подозреваемым грозит пожизненное заключение

Недалеко от Киева Служба безопасности задержала очередную агентурную группу ФСБ РФ. Она собирала координаты для массированных авиаобстрелов Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областей в канун Пасхи.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. По данным спецслужбы, среди приоритетных целей врага были энергогенерирующие предприятия и логистические склады хранения горюче-смазочных материалов.

В СБУ отметили, что враг надеялся получить от своих агентов "подтверждение" относительно актуальных геолокаций военных аэродромов, а также спецподразделений, охраняющих Генеральнй штаб ВСУ. Задачу российской спецслужбы должны были выполнить два ее агента из Умани и Лубен, которые с целью конспирации действовали порознь, но имели общего куратора из ФСБ.

В СБУ подчеркнули, что узнали об этом еще на начальном этапе разведывательной активности российских агентов, своевременно разоблаченных и пошагово документированных. Благодаря этому их удалось задержать "на горячем" недалеко от Киева, где они проводили доразведку вблизи потенциальных целей, и тем самым сорвать планы агрессора по подготовке воздушных ударов.

Как установило расследование, обоих фигурантов, 28-летних безработных, в марте этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник "Крымского управления" ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности. За сотрудничество с оккупантами он обещал своим агентам денежное вознаграждение. Для коммуникации использовали анонимный чат в популярном мессенджере.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Служба безопасности Украины задержала необычного агента РФ. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.