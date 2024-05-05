Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Крыма специально для "Телеграфа" объяснил, какие переговоры можно вести по окончании войны с РФ

На днях постпред Украины в ООН Сергей Кислица в очередной раз дал понять россиянам, что Керченский мост будет уничтожен. Это, понятно, вызвало истерику у представителей страны-агрессора, и без того перепуганной тем, что мы получили от США дальнобойные ракеты ATACMS. Они уже дают о себе знать, прилетев по аэродрому в Джанкое.

Заявлений о Крыме и вокруг него будет еще много. Суть не в них. Важно понимать одно – Украина будет Крым возвращать. И переговоры, о которых сейчас так много говорят, не должны быть за счет территорий Украины.

Переговоры по итогам войны надо вести о репарациях со стороны РФ, о наказании военных преступников. И никак иначе.

Что касается Крыма, он ведь важен не только для Украины как часть ее международно признанной территории. Это еще и о коллективной безопасности, в которой Крым занимает важное место. Ведь Россия пыталась использовать его для доминирования во всей акватории Черного моря. И, по сути, осложнила для многих стран судоходство (в том числе транспортировку продовольствия), туризм, ведение экономики в целом. И тут пострадала не только Украина, но, как минимум, все черноморские страны.

Вариантов тут нет. Крым – это Украина. Это не просто лозунг, но наша цель. Без достижения которой война просто не закончится.