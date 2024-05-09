"Не людоедов и маньяков": известный военный объяснил, почему мобилизация осужденных - верное решение

Мобилизация осужденных обязательно должна быть добровольной, ведь служба в Вооруженных Силах Украины – не наказание, а конституционная обязанность

Единственный опыт увеличения численности армии, который Украина уже давно должна перенять у России — это мобилизация осужденных граждан. Военные уже давно говорят, что эти граждане должны иметь право искупить вину перед обществом и государством не только путем отсидки.

Об этом "Телеграфу" рассказал офицер ВСУ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай в материале "На фронт пустят не всех. Поможет ли Украине мобилизация заключенных и чем это отличается от ПВК Вагнер".

По его словам, такой способ позволит восполнить недостачу в подразделениях, но и снизит нагрузку на пенитенциарную службу.

"Конечно, мы не можем слепо повторять действия россиян, сгоняя на фронт насильников и людоедов. Кроме того, мобилизация осужденных действительно обязательно должна быть добровольной, ведь служба в Вооруженных Силах Украины – не наказание, а конституционная обязанность", — отметил Гай.

Он также добавил, что сама идея является правильной. Вместо того чтобы за государственные средства годами удерживать заключенных, которые могут принести пользу стране, лучше дать им шанс выполнить свой конституционный долг.

"Мне известны случаи, когда заключенные писали обращение с просьбой мобилизовать их, но получали отказ", — подытожил Мирослав Гай.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 мая был принят в целом законопроект о мобилизации осужденных. Для некоторых категорий людей, отбывающих наказание, не была введена возможность мобилизоваться.