Игроки ФК "Рух" стали номинантами на Golden Boy 2024

Воспитанники Григория Козловского ФК "Рух" стали номинантами на Golden Boy 2024

Игроки украинского ФК "Рух" (Львов), основателем которого является Григорий Козловский, стали номинатами на Golden Boy 2024. Полузащитник "Руха" Евгений Пастух присоединился в этом списке к Богдану Слюбику и они — единственные украинцы среди 100 номинантов на престижную награду.

Рейтинг лучших молодых талантов Golden Boy Football Benchmark базируется на результатах игроков в период с 3 октября 2023 года по 28 апреля 2024 года.

Григорий Козловский поздравил футболистов и тренеров с престижной номинацией и отметил высокий уровень футболистов.

"Игра этих футболистов — яркий пример сочетания таланта молодых игроков и тренерской работы. А для других — стимул к новым достижениям и победам. Нам нужны сильные футболисты, порядочные люди, которыми украинцы будут гордиться. Я очень рад, что футбольная академия "Руха" воспитывает будущих звездочек, которые станут гордостью Украины!", — отметил ГригорийКозловский.

Согласно обновленному рейтингу лучших молодых талантов Богдан Слюбик занимает 67-е место. В текущем сезоне Богдан Слюбик сыграл в 27 поединках (2424 минуты), в которых отметился 4 голами. Евгений Пастух занимает 82-е место, он сыграл в 25 матчах (1764 минуты), забив 4 гола и отдав 2 ассиста.

Лидером среди номинантов сегодня является вингер "Барселоны" Ламин Ямал, за ним расположились центральные полузащитники Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) и Жоау Невеш ("Бенфика").

Стоит отметить, что недавно воспитанники Григория Козловского ФК "Рух"стали самой молодой командой мира по данным Международного центра спортивных исследований (CIES). "Желто-черные" возглавили рейтинг из более 60 лиг мира, где много игрового времени имеют футболисты до 21 года, с показателем 52,4%. А в апреле ФК "Рух" стал бронзовым лауреатом премии UEFA Grassroots Awards, за выдающиеся достижения в работе с молодыми игроками, успешные проекты развития и вклад в развитие европейского футбола.

Григорий Петрович Козловский отметил: "Рух" — это не просто самая молодая команда мира, но и команда, которая демонстрирует хорошие результаты. В сезоне 2023/24 "Рух" борется за выход в еврокубки. Теперь имеем двух игроков — номинантов на Golden Boy 2024. Это свидетельствует о том, что в нашей "желто-черной" семье растут настоящие таланты".

Григорий Козловский добавил, что футбольная Академия и ФК "Рух" и в дальнейшем будут делать все, чтобы улучшать свои результаты и одерживать новые победы.