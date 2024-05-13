Гравці ФК "Рух" стали номінантами на Golden Boy 2024

Вихованці Григорія Козловського ФК "Рух" стали номінантами на Golden Boy 2024

Гравці українського ФК "Рух" (Львів), засновником якого є Григорій Козловський, стали номінантами на Golden Boy 2024. Півзахисник "Руху" Євгеній Пастух приєднався у цьому списку до Богдана Слюбика і вони – єдині українці серед 100 номінантів на престижну нагороду.

Рейтинг найкращих молодих талантів Golden Boy Football Benchmark базується на результатах гравців у період з 3 жовтня 2023 року до 28 квітня 2024 року.

Григорій Козловський привітав футболістів та тренерів з престижною номінацією та відзначив високий рівень футболістів.

"Гра цих футболістів — яскравий приклад поєднання таланту молодих гравців та тренерської роботи. А для інших — стимул до нових досягнень та перемог. Нам потрібні сильні футболісти, порядні люди, якими українці будуть пишатися. Я дуже радий, що футбольна академія "Руху" виховує майбутніх зірочок, які стануть гордістю України!", — зазначив Григорій Козловський.

Згідно оновленого рейтингу найкращих молодих талантів Богдан Слюбик посідає 67-ме місце. У поточному сезоні Богдан Слюбик зіграв у 27 поєдинках(2424 хвилини), у яких відзначився 4 голами. Євгеній Пастух посідає 82-ге місце, він відіграв у 25 матчах (1764 хвилини), забивши 4 голи та віддавши 2 асисти.

Лідером серед номінантів сьогодні є вінгер "Барселони" Ламін Ямал, за ним розташувалися центральні півзахисники Воррен Заїр-Емері (ПСЖ) та Жоау Невеш ("Бенфіка").

Варто відзначити, що нещодавно вихованці Григорія Козловського ФК "Рух"стали наймолодшою командою світу за даними Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES). "Жовто-чорні" очолили рейтинг з понад 60 лігсвіту, де багато ігрового часу мають футболісти до 21 року, з показником 52,4%.А в квітні ФК "Рух" став бронзовим лауреатом премії UEFA Grassroots Awards, за визначні досягнення у роботі з молодими гравцями та успішні проєкти розвитку й внесок у розвиток європейського футболу.

Григорій Петрович Козловський зазначив: "" Рух" — це не просто наймолодша команда світу, але й команда, яка демонструє хороші результати. У сезоні 2023/24 "Рух" бореться за вихід до єврокубків. Тепер маємо двох гравців — номінантів на Golden Boy 2024. Це свідчить про те, що в нашій "жовто-чорній"родині зростають справжні таланти".

Григорій Козловський додав, що футбольна Академія та ФК "Рух" і надалі робитимуть все, щоб покращувати свої результати та здобувати нові перемоги.