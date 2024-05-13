Глава Госдепартамента США вскоре может приехать в Украину - СМИ

Глава дипломатии США может посетить Киев впервые с сентября прошлого года

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен возможно вскоре приедет в Киев. По предварительной информации, это произойдет уже на этой неделе.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники, знакомые с вопросом. Отмечается, что Госдепартамент на многочисленные запросы о комментариях отвечать не стал.

"Точный маршрут пока не доступен, но один из источников сообщил, что дороги в Киеве будут на некоторое время перекрыты службами безопасности во вторник и среду. Людям была предоставлена ​​анонимность для предварительного просмотра планов, которые не были обнародованы", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, издание отмечает, что подобного рода планы обычно носят предварительный характер.

Глава Госдепа в последний раз посещал Украину в сентябре 2023 года. Однако в январе 2024 года он проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях экономического форума в Давосе (Швейцария), тогда обсуждались вопросы усиления военной поддержки Украины.

Как сообщалось ранее, на днях Блинкен говорил, что Украина может эффективно сдерживать линию фронта на востоке и продолжать развивать успехи в Черном море.