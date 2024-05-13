Глава Держдепартаменту США незабаром може приїхати до України — ЗМІ

Глава дипломатії США може відвідати Київ уперше з вересня минулого року

Голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен незабаром приїде до Києва. За попередньою інформацією, це станеться вже цього тижня.

Про це повідомляє Politico із посиланням на свої джерела, знайомі з питанням. Наголошується, що Держдепартамент на численні запити про коментарі відповідати не став.

"Точний маршрут поки не доступний, але одне з джерел повідомило, що дороги в Києві будуть на деякий час перекриті службами безпеки у вівторок і середу. Людям було надано анонімність для попереднього перегляду планів, які не були оприлюднені", — йдеться у повідомленні. .

Разом з тим, видання зазначає, що подібні плани зазвичай мають попередній характер.

Глава Держдепу востаннє відвідував Україну у вересні 2023 року. Однак у січні 2024 року він проводив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях економічного форуму у Давосі (Швейцарія), тоді обговорювалися питання посилення військової підтримки України.

Як повідомлялося раніше, днями Блінкен говорив, що Україна може ефективно стримувати лінію фронту на сході та продовжувати розвивати успіхи у Чорному морі.