Как выглядят старинные вышиванки, где их найти и почему они так дороги: разговор с коллекционеркой

Самые старые рубашки в частной коллекции Татьяны Клевой датированы началом XX века

Что может рассказать о народе лучше, чем творения его рук? Настоящая хранительница украинских народных искусств живет в Каменце-Подольском. Она не только собрала немалую коллекцию вышитых рубашек, но и исследует аутентичные техники вышивания и популяризирует их через собственный бренд по производству аутентичных сумок, уже успевших заметить у отечественных звезд.

В канун Дня вышиванки "Телеграф" пообщался с коллекционеркой Татьяной Клевой, чтобы узнать как отличить настоящую рубашку от шароварщины, где коллекционеры находят старинные вышиванки и сколько они могут стоить.

Есть винтажные рубашки, а есть старинные

Самые старые рубашки в коллекции Татьяны датированы началом XX века еще до или сразу после большевистского переворота. Если вещи больше 50 лет — ее считают старинной. Если меньше – это винтаж.

Очень древние рубашки из Подолья и Буковины

Точного количества рубашек в своем собрании Татьяна не знает. Предполагает, что их около 30-ти.

— Я то докупаю, что-то могу отдать, продать, подарить, — признается она. — Однако есть одно правило: важно, чтобы в моей коллекции были рубашки из разных регионов.

Иногда приходится расставаться с отдельными экспонатами, ведь новый, более интересный образец может занять их место.

— Если я купила более мощную, более вышитую, то бывшую могу подарить, продать, презентовать где-нибудь, — делится коллекционерка.

Ценные вышиванки нужно спасать от времени

Для Татьяны каждая древняя рубашка – особенная. Впрочем, некоторые экспонаты ее коллекции действительно отличаются ценностью.

— У меня очень старые рубашки из регионов, которые уже практически вымерли, где этих сел, хуторов больше не существует, — рассказывает коллекционерка. — Одна такая рубашка происходит из пропавшей деревни. Она очень ценна как по происхождению, так и по сложности выполнения вышивки. Несмотря на некоторые повреждения полотна, я не хочу вмешиваться. Это не для одевания, а настоящий экспонат и историческая вещь.

Другие вышиванки из ее коллекции таки нуждаются в реставрации.

— Это происходит каждый день, — говорит она. — Сегодня буду лечить "борщевку" (борщевская вышивка, которая имеет густой орнамент, вышитый черными нитями и закономерную композицию узоров, бытует на территории бывшего Борщевского и Залещицкого районов Тернопольской области. — Ред.) с поврежденным от времени полотном. Образовались дырочки, все расползлось.

Старинная рубашка из Чернигова и реставрированная полотняная рубашка из Буковины

Татьяна делится, что ее опыт реставрации охватывает всего два-три года. Однако страсть и любовь к делу поражают.

— Я удивляюсь искусству и знанию тех женщин, которые создавали эти удивительные вещи, — делится она. — Это должен быть настоящий талант, терпение, стойкость к монотонному труду. Какое совершенство!

Вышиванки из заброшенных домов

— Нет одного места, откуда я их беру, – рассказывает Татьяна. — За многие годы эта деятельность обросла связями и знакомствами. Иногда мне привозят машину с рубашками прямо в мастерскую — мы рассматриваем, что нужно реставрировать, что оставить в коллекции, а что продать.

Старинная винницкая рубашка и уникальная рубашка из Канева начала ХХ ст.

Однако наиболее интересные истории связаны с неожиданными находками.

— Случались ситуации, когда я ехала на волонтерские работы в заброшенной деревне убирать мусор или чистить мельницы и вдруг в какой-то заброшенной хате находила старую рубашку, — делится коллекционерка. — Одну рубашку из Притуловки (Хмельницкой области) сын моей коллеги даже надевал на защиту бакалаврской работы.

Стоимость может достигать тысячи долларов

— Сейчас это стали больше ценить, потому и дорого, — говорит коллекционерка. — Каждая рубашка имеет свою ценность в зависимости от происхождения, потому что в разных регионах вышивки отличаются. Например, рубашки из Тернопольщины, Борщева, Львовщины стоят дороже из-за более сложной работы.

Особенно высоко ценят экспонаты Киевской области. На вопрос, сколько может стоить современная ручная вышитая рубашка, наша собеседница отвечает:

— Те, кто сетует на стоимость ручной работы, могут попытаться вышить сами. Иногда я реставрирую рубашки и понимаю – мастерица могла работать над ней 6-8 месяцев. Сколько может стоить работа в течение такого времени?

Впрочем, вожделенной вышиванки, которую можно приобрести, у Татьяны нет. Ведь каждую рубашку, которую она нашла или приобрела, она тогда захотела иметь. Многие очень дорогие — до нескольких тысяч долларов.

Что "шароварщина", а что — нет

Сейчас актуальный вопрос — как отличить правдивую рубашку от одежды с элементами вышивания, которые имитируют рубашку. Здесь каждый имеет свое мнение.

— Если у нас не было этого в детстве, если родители не привили понимания, где настоящее, где ненастоящее, мы сейчас в состоянии непонимания, — отмечает коллекционерка.

Она опровергает распространенное заблуждение об узорах с маками, подсолнечниками или другими яркими и крупными цветами на рубашках.

— На вышиванках такие цветы обычно не изображали, — объясняет она. — Они всегда носили мифологический, сказочный характер, и мы не могли сказать, что это за цветок.

Также в старинных рубашках не было ни метода, ни технологии "нашивок". Все было вышито гармонично, изящно, а сами рубашки были из качественной ткани.

Старинная реставрированная рубашка из Волыни и Сумщины

— Конечно, современные дизайнеры могут делать все что угодно, — вышить платья цветами, — добавляет коллекционер. — Но это уже не старинная вышитая рубашка, а дизайнерское произведение. Настоящая подлинная вещь несет коды нашей культуры. Так что вы выбираете сами — покупать просто платье с цветами или настоящую культурную ценность.

Сакральная вещь или тренд

В День вышиванки, глядя на большое количество людей в традиционных национальных одеждах, приходит на ум, что было бы здорово, если бы украинцы носили такую одежду каждый день. Однако кто-то считает, что это слишком, ведь вышитая рубашка – это сакральная вещь.

Татьяна Клева говорит: носить подлинные вещи или нет — личное дело каждого. Многие даже не имеют вышиванки. Но это не значит, что они "плохие украинцы". Всё зависит от состояния души. И мы не можем надеть рубашку и стать лучше или патриотичнее.

В то же время коллекционерка признает, что после полномасштабного вторжения РФ вышиванки стали трендом в Украине.

— Некоторые похапывают и пойдут дальше. Но большинство со временем все равно вернется к этому. Ведь у каждого человека есть определенные этапы, когда он созревает и переосмысливает многие вещи, — уверена она. – Когда началась война, я стала преподавать свою коллекцию в Instagram и увидела огромный всплеск любопытства. Начали поступать запросы на реставрацию.

Старинная мужская рубашка из Верховины и женская из Ровенской области.

По ее словам, сообщество коллекционеров вышитых рубашек в Украине постепенно растет.

— Есть люди, которые были в этой сфере еще до войны. После ее начала приобщилось много новых. И это радует, что люди стали ценить наши традиции. Думаю, эта деятельность будет развиваться, возможно, перейдет в воссоздание украинской исторической одежды.

Увлечение, которое стало делом жизни

— По образованию я художница, поэтому о глубинном смысле узоров знала с раннего возраста, — рассказывает Татьяна. — Интересно, что у моей бабушки вышитой рубашки не было — только вышитые полотенца и другие вещи быта.

Первое судьбоносное знакомство с аутентичной рубашкой состоялось 16 лет назад на фестивале в Черновцах.

— Я туда поехала на день города, и с этого все началось. Мне это нравилось, — вспоминает коллекционерка. Постепенно увлечение превратилось в подлинную страсть и полноценный вид деятельности. Друзья начали приносить ей вышитые вещи, а сама она покупала их на аукционах и у частных лиц.

— Это такой большой мир, такой увлекательный. С каждым разом, где мне приходилось сталкиваться с вышивкой, старинной одеждой, я в это углублялась все больше и больше, — делится коллекционерка.

Не только рубашки, но и сумки

Интерес к вышивке Татьяны также связан с собственным брендом крафтовых сумок, которые она производит, сочетая вышивку и ткачество.

Мастерица воспроизводит древние украинские сумки-торбинки, известные как гамани, тайстры и бесаги

— Это виды сумок, которые носили наши предки в конце ХІХ — начале ХХ века. Все сумки отшивают вручную, – рассказывает она. – У меня было несколько мощных проектов. К примеру, на Kickstarter Mavka Collection вышла довольно популярная коллекция сумок с украинскими орнаментами из книг Нечипоренко. Ее раскупили по всему миру.

Mavka collection

Китайцы даже хотели приобрести у Татьяны эту коллекцию для масштабного производства, но этому пока не суждено было сбыться.

— Возможно, потом вернусь к ней, сделаю что-то новое и интересное, чтобы девушки и парни могли это носить с радостью, — делится планами она.

Неисчерпаемым источником вдохновения для новых работ являются старинные вышиванки из коллекции.

— Это настоящий дар наших предков, к которому я теперь могу прикоснуться и поучиться, — заключает коллекционер.