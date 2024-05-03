Укр

Летом украинцев ждут отключения света: названы самые сложные месяцы

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Энергосистема Украины очень ослаблена российскими ударами
Энергосистема Украины очень ослаблена российскими ударами. Фото pixabay.com

Особенно сложно будет в самые жаркие месяцы

В результате российских атак повреждена половина энергетической инфраструктуры Украины. Очень высока вероятность, что летом будет проблема с электроэнергией, не исключены отключения света.

Как рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE, потребление электроэнергии летом возрастает на 20-30%. Особенно это проявляется в наиболее жаркие месяцы — июль-август.

"Проблема летом будет, она будет достаточно серьезная, сможем ли мы покрывать потребление электроэнергии, которое увеличится в июле и августе, это вопрос очень и очень сложный. Потому что я не уверен в том, что мы сможем покрыть наше потребление, я уверен наоборот, что у нас будет дефицит электроэнергии", — отметил он.

По словам Попенко, возможно, придется отключать некоторые промышленные и бизнес-объекты. Он добавил, что вероятно, в особенно жаркие дни будут отключать электроснабжение и для населения.

Напомним, с марта 2024 года Россия начала атаковать объекты энергетики Украины. Энергосистема получила значительные повреждения. ДнепроГЭС потеряла обе электростанции. Плотина выдержала, а оборудование было разрушено, восстановление ДнепроГЭС может занять годы.

В Харькове разрушена ТЭЦ-5, восстановить ее — все равно, что строить новую. Это тоже задача на несколько лет. Змиевская ТЭС разрушена, она также находится в Харьковской области.

Повреждены все энергоблоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭС. Также во время атаки 11 апреля россияне уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области, которая обеспечивала более 50% объема электроэнергии центра Украины.

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#Электроснабжение #Свет #Отключения света