Почасовые отключения света продлятся: в "Укрэнерго" сообщили о временных интервалах 17 мая

Объекты энергогенерации пострадали в результате атак россиян

В пятницу, 17 мая, в Украине продолжат повременные отключения света для бытовых и промышленных потребителей. Ситуация в энергосистеме остается очень сложной и касается всех регионов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает компания "Укрэнерго". Отмечают, что вынуждены ограничить потребление электроэнергии 17 мая с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

"Причина ограничений – увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных россией по украинской энергосистеме с 22 марта", — говорится в сообщении.

Получить информацию о том, как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно в кабинете потребителя или на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Также отмечается, что диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления каждого региона. Объем ограничений распределен равномерно между всеми областями. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, кто и когда останется без электроэнергии, графики по регионам.