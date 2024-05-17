В ТЦК идти не обязательно: в Раде рассказали о приложении "Резерв+" и работе ЦНАП

Обновить данные можно даже онлайн

Уже с субботы, 18 мая, вступает в силу новый закон о мобилизации, предусматривающий обязательное обновление военнообязанными данных. Для этого есть несколько способов, среди которых — обратиться в ТЦК и СП.

Но также это можно сделать онлайн. Об этом напомнил нардеп Александр Федиенко.

"Хочу напомнить, что у военнообязанных согласно законодательству есть три способа обновления своих данных:

ТЦК СП

ЦНАП

и мобильное приложение "Резерв+"", — отметил он.

Так, в ЦНАП, отмечает нардеп, не будут сидеть представители ТЦК. Все будет работать по определенному порядку, предусматривающему предварительную запись человека.

Как обновить данные в ЦНАП

Записаться в ЦНАП https://cherga.diia.gov.ua/. Прийти в ЦНАП, заполнить заявление и предоставить актуальные данные. Администратор ЦНАПа поможет военнообязанному обновить данные в личном кабинете. После обновления данных администратор выдаст военнообязанному выписку об актуализации данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, заверенный подписью и печатью ЦНАПа.

"Сегодня журналисты меня спрашивали, готовы ли все ЦНАП предоставлять услугу обновления данных. Как мне сообщили в министерстве, 100% ЦНАП готовы завтра с 9 утра обновлять данные", — добавляет Федиенко.

Как обновить данные через приложение "Резерв+"

Приложение предусмотрено для всех военнообязанных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Обновить свои данные можно из любой локации или страны.

Для этого нужно скачать его из App Store или Google Play. Далее авторизуетесь с помощью BankID. Выбираете банк, которым вы пользуетесь.

После этого поочередно покажутся поля для подтверждения или обновления данных. Предлагается номер телефона – если он актуален, нажимаем подтверждение, если нет – вводим новый. Также с электронной почтой и местом жительства.

Нардеп подчеркнул, что стать на учет через приложение "Резерв+" или получить бронирование нельзя. Сейчас через приложение можно только обновить данные и получить выписку из реестра Оберег.

Ранее "Телеграф" писал, что вместе со вступлением в силу нового закона о мобилизации в Украине заработает и электронный кабинет военнообязанного. В день старта у него будет урезан функционал.