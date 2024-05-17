В ТЦК идти не обязательно: в Раде рассказали о приложении "Резерв+" и работе ЦНАП
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Обновить данные можно даже онлайн
Уже с субботы, 18 мая, вступает в силу новый закон о мобилизации, предусматривающий обязательное обновление военнообязанными данных. Для этого есть несколько способов, среди которых — обратиться в ТЦК и СП.
Но также это можно сделать онлайн. Об этом напомнил нардеп Александр Федиенко.
"Хочу напомнить, что у военнообязанных согласно законодательству есть три способа обновления своих данных:
- ТЦК СП
- ЦНАП
- и мобильное приложение "Резерв+"", — отметил он.
Так, в ЦНАП, отмечает нардеп, не будут сидеть представители ТЦК. Все будет работать по определенному порядку, предусматривающему предварительную запись человека.
Как обновить данные в ЦНАП
- Записаться в ЦНАП https://cherga.diia.gov.ua/.
- Прийти в ЦНАП, заполнить заявление и предоставить актуальные данные.
- Администратор ЦНАПа поможет военнообязанному обновить данные в личном кабинете.
- После обновления данных администратор выдаст военнообязанному выписку об актуализации данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, заверенный подписью и печатью ЦНАПа.
"Сегодня журналисты меня спрашивали, готовы ли все ЦНАП предоставлять услугу обновления данных. Как мне сообщили в министерстве, 100% ЦНАП готовы завтра с 9 утра обновлять данные", — добавляет Федиенко.
Как обновить данные через приложение "Резерв+"
Приложение предусмотрено для всех военнообязанных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Обновить свои данные можно из любой локации или страны.
Для этого нужно скачать его из App Store или Google Play. Далее авторизуетесь с помощью BankID. Выбираете банк, которым вы пользуетесь.
После этого поочередно покажутся поля для подтверждения или обновления данных. Предлагается номер телефона – если он актуален, нажимаем подтверждение, если нет – вводим новый. Также с электронной почтой и местом жительства.
Нардеп подчеркнул, что стать на учет через приложение "Резерв+" или получить бронирование нельзя. Сейчас через приложение можно только обновить данные и получить выписку из реестра Оберег.
Ранее "Телеграф" писал, что вместе со вступлением в силу нового закона о мобилизации в Украине заработает и электронный кабинет военнообязанного. В день старта у него будет урезан функционал.