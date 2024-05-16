Пересечь границу после 18 мая: пограничники рассказали, какой документ будут проверять в первую очередь

Перед выездом из Украины необходимо уточнить данные в ТЦК и СП

С 18 мая на пограничных пунктах пропуска у отдельных категорий граждан будут проверять наличие военно-учетного документа. Такие действия пограничников обусловлены обновленным законом о мобилизации, который начнет действовать через несколько дней.

Об этом в комментарии изданию "Украинская правда" рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Речь о мужчинах от 18 до 60 лет. По словам Демченко, все они обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника.

В ГПСУ подали список мужчин, которые будут обязаны предоставить военно-учетный документ для проверки.

забронированные на период мобилизации и военное время;

признаны в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

самостоятельно воспитывающих ребенка;

имеющих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы;

другие категории лиц, определенные ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Вместе с тем, это не касается категорий граждан, указанных в отдельных пунктах Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. В частности:

лица с инвалидностью;

те, которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляют международные перевозки грузов и пассажиров;

определенные лица по отдельным должностям и государственной службе, работники предприятий железнодорожного транспорта и относящиеся к морской и авиационной отрасли и т.д.

В Государственной пограничной службе рекомендовали при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные по ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в военно-учетный документ.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине многодетных мужчин могут мобилизовать. В Минюсте назвали условие.