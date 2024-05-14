Без блокировки счетов, но с ограничениями: что важное изменится для уклонистов с 18 мая

Нардеп рассказал, какую противоречивую норму убрали в законе

В Украине приняли новый законопроект о мобилизации, который вступит в силу с 18 мая. Что вскоре изменится для уклонистов?

Ответ на этот вопрос в интервью "Телеграфу" дал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки Александр Федиенко - "Кого принудительно доставят в ТЦК и что нужно сделать каждому: все о мобилизации после 18 мая".

"Мы убрали такие непонятные нормы как блокировка счетов. Знаете, к чему это приводило? Кто-то бросил клич, что после принятия закона будут блокировать счета: люди начали снимать наличные деньги. А как пошли разговоры об ограничении продажи автомобилей — начали переоформлять авто. Это тоже маркер: мы сразу видели, как отреагирует общество", — говорит Федиенко.

Он также добавил, что ограничение прав на использование автомобиля осталось. Однако все остальное было убрано.

Закон о мобилизации

Верховная Рада Украины в четверг, 11 апреля 2024 года, приняла во втором чтении новый законопроект о мобилизации №10449. Президент Украины Владимир Зеленский подписал громкий закон о мобилизации. Он вступит в силу 18 мая.

Мобилизация в новом законе предлагается с 25 до 60 лет. Граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Все граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные.

Оформление внутреннего или загранпаспорта гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет осуществляться при наличии у указанных лиц военно-учетных документов.

Со дня вступления в силу документа все признанные ограниченно пригодными должны повторно пройти ВВК.

Кроме того, вводится ограничение права вождения авто для уклонистов. Согласно новому закону ТЦК получит данные от МВД об автомобилях в собственности украинцев и компаний для их мобилизации. Сколько автомобилей мобилизуют по каждой области, определит местная администрация. Забирать смогут транспортные средства, если у человека их больше одного. Военно-транспортная обязанность будет распространяться на водные средства, тракторы и другую сельскохозяйственную технику.

Если мужчина не платит алименты, теперь его могут мобилизовать. Ведь ТЦК получат доступ к базе данных о задолженности.

Кроме этого, с18 мая в Украине заработает электронный кабинет, в котором будет информация о военнообязанных гражданах. Именно в нем можно будет обновить свои данные.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине существенно увеличили штрафы для уклонистов. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 8 мая.