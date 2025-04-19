У Ракицкого появился конкурент: в Англии футболист забил гол пятой точкой (видео)

Вратарь надолго запомнит это взятие ворот

В английском Чемпионшипе (второй по силе футбольный дивизион в Англии) был забит необычный гол. Защитник "Сток Сити" Бен Уилмот оформил взятие ворот пятой точкой.

Это произошло в поединке 43-го тура против "Шеффилд Уэнсдей" (2:0). Об этом сообщает "Телеграф".

На 61-й минуте поединка 25-летний Уилмот забил свой, пожалуй, самый просто гол в карьере. Футболист грамотно подставил задницу под вынос вратаря соперников, и мяч рикошетом от пятой точки залетел в ворота. Футболисты "Шеффилда" протестовали, однако рефери не увидел в этом моменте нарушения правил.

Видео гола Уилмота в обзоре матча "Сток Сити" — "Шеффилд Уэнсдей":

Добавим, в сети тут же вспомнили взятие ворот Ярослава Ракицкого в Лиге Европы УЕФА 2022/23. Украинский центрбек спиной/пятой точкой забил гол в ворота "Фейеноорда" в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что в Первой лиге Украины (второй по силе футбольный дивизион в стране) был забит необыкновенный гол. Футболист "Кременя" Андрей Колосков оформил взятие ворот рукой.