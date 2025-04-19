На ЛГБТ-фестивале в Киеве произошли первые стычки. Все подробности (видео)

19 апреля стартовал первый день фестиваля

В Киеве произошла стычка между копами и митингующими у кинотеатра "Жовтень", где проходит ЛГБТ-фестиваль Sunny bunny. Представители организации "Правая молодежь" выступали против этого кинофестиваля.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 19 апреля.

"Лютый махач с копами из-за ЛГБТ-фестиваля на Подоле", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, стычка произошла между митингующими ЛГБТ-феста и его противниками. Вторые выступали за традиционные ценности. Обстановка накалилась настолько, что полиция была вынуждена вмешаться.

В сети уже появилось немало видео инцидента, на которых видно, что стычка образовалась немалая.

Что известно о фестивале Sunny bunny

18-25 апреля в Киеве проходит третий фестиваль квир-кино Sunny Bunny. Главная программа фестиваля – международный конкурс. В программу вошли полнометражные игровые фильмы о ЛГБТКИ+ со всего мира, раскрывающие тему квирности, исследующие телесность, идентичность, потерю, принятие и протест.

То, что этот фестиваль пришелся на Пасху изрядно возмутило общество и некоторых общественных деятелей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что полиция якобы задержала четырех подростков у кинотеатра "Жовтень", где проходит ЛГБТ-фестиваль.