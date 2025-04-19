После остановки финансирования USAID в одной из африканских стран начался страшный голод (фото)

Эти времена называются самыми темными в истории страны.

После резкого сокращения гуманитарной помощи со стороны Соединенных Штатов в Судане началась новая волна голода, которая привела к массовой гибели детей. В разрушенной войной столице страны — Хартуми — только в одном из районов зафиксирована смерть не менее 12 малышей. Это произошло после того, как была прекращена работа сотен полевых кухонь, финансировавшихся американскими донорами.

Об этом сообщает The New York Times, журналисты которой посетили несколько благотворительных кухонь в столице Судана. По их словам, ситуация в стране является одним из самых ужасных гуманитарных кризисов в мире за последние десятилетия. Американская помощь, ранее обеспечивавшая едой 4,4 миллиона суданцев, резко сократилась после решения администрации Дональда Трампа прекратить финансирование USAID.

Согласно NYT, в Хартуме после январского указа об остановке помощи было вынуждено закрыть более 300 кухонь. Волонтеры на местах сообщают о невозможности продолжать работу — часть из них была убита, другие удерживаются в плену боевиками. Гуманитарные организации заявляют о коллапсе системы помощи: часть американского финансирования частично восстановлена, но значительная часть потребностей до сих пор остается непокрытой.

"Это темный час для Судана", — заявил председатель Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд, назвав действия Вашингтона "нравственным провалом".

Голод в Судане. Фото: The Hew York Times

Параллельно на фоне отступления парамилитарных группировок из столицы открываются ранее заблокированные районы. Там обнаруживают самые массовые случаи истощения и смерти от голода. В East Nile районе, где недавно возобновили контроль правительственные силы, медики сообщают о десятках случаев младенческой смертности. Детей с истощением в буквальном смысле приносят на руках и многих уже не удается спасти.

Среди причин гуманитарной катастрофы называют не только отсутствие международной помощи, но системные атаки на гражданское население со стороны всех сторон конфликта. В ООН подчеркивают, что обе стороны как правительственные силы, так и боевики Rapid Support Forces применяют голод как оружие войны. Во многих районах страны гуманитарным миссиям просто нет доступа из-за постоянных обстрелов и блокировок территорий.

Голодные дети в Судане. Фото: The Hew York Times

Во время командировки журналисты NYT зафиксировали сцены настоящего ада: улицы с истощенными детьми, разрушенные больницы, мамы, которые не могут накормить младенцев из-за собственного истощения. По словам работников полевых кухонь, даже когда снабжение частично возобновляется, его хватает только на одно блюдо в день для людей, стоящих в длинных очередях.

Голод в Судане. Фото: The Hew York Times

На этом фоне администрация Трампа заявляет, что гуманитарная помощь полностью не прекращена, и финансирование еще продолжается — но только в ограниченном объеме. При этом в Государственном департаменте США признают, что политика помощи сейчас пересматривается, чтобы отвечать "национальным интересам".

Однако для Судана такие запоздалые действия уже привели к трагическим последствиям. В стране идет война, почти 25 миллионов человек голодают, и для многих из них американские кухни были единственным шансом выжить. Сегодня, даже если помощь восстановится, она может прийти слишком поздно.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Судан и Россия провели ряд переговоров по заключению соглашения о размещении российской военно-морской базы.