Повестка на работе: какие изменения будут действовать с 18 мая для военнообязанных

Работодатель должен обеспечивать "своевременное прибытие" работников в ТЦК

Уже с 18 мая вступает в силу закон об усилении мобилизации, в котором новые функции и обязанности возлагаются на работодателей на предприятиях. Значит ли это, что на работе теперь могут вручить повестку?

Ответ на этот вопрос есть в материале "Телеграфа": "Повесток на работе станет больше, а ТЦК исчезнут с улиц? Что изменится с 18 мая" .

Что изменилось

До 18 мая руководители предприятий должны вести военный учет и обеспечивать "своевременное прибытие в ТЦК работников, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации" по статье 21 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как именно работодатель должен обеспечивать "своевременное прибытие" работников в ТЦК, закон не объяснял. Поэтому в реальности это выглядело следующим образом:

"Если поступало указание от ТЦК о вызове работников, которые у нас стояли на военном учете, мы издавали внутренний приказ с подписью директора и под подпись знакомили с этим приказом работников. Копию приказа отправляли в ТЦК. В принципе и все. Честно говоря, пошел кто-то после приказа в военкомат или нет, мы не отслеживали, хотя, по большому счету, нужно было отслеживать", – объясняет "Телеграфу" Андрей, работник отдела кадров одной из столичных страховых компаний.

По словам адвоката Полины Марченко, это и есть повестки, которые получали украинцы на рабочих местах с начала мобилизации.

"Такая опция называлась "распоряжение об обеспечении явки". Это когда ТЦК на те предприятия, которые ведут военный учет и представляют списки работников, направляет распоряжение на руководителя. Этим распоряжением ТЦК обязывает оповестить работников о том, что им необходимо явиться в центр комплектования. С момента ознакомления работника с таким приказом это приравнивается к повестке.

То есть это тоже самое, что и повестка, и правовые последствия за неявку по такому распоряжению такие же, как и неявка по повестке. В народе это называют вручением повестки через работодателя, просто не в форме повестки, а в форме распоряжения", – объяснила Марченко в комментарии "Телеграфу".

Но чтобы на предприятии запустили такой механизм выдачи повесток, нужно было обращение военкомата, ведь извещать призывников (т.е. выдавать повестки) могли только местные органы власти. Только после требования ТЦК у работодателя появлялась такая функция. А если в военкомате не просят, то на предприятии ничего и не делают. Нет полномочий.

Но с 18 мая наступили перемены. Во-первых, обязанность оповещения возникла у компаний без обращения ТЦК. То есть не военкомат сначала просит, а потом предприятия выдают повестки, а сразу выдают, не дожидаясь просьбы ТЦК.

Во-вторых, законодатель уточнил, что такое оповещение. Кроме того, оповещение это – "вручение (отправка) повесток гражданам".

В "старой" редакции закона определения термина не было. Рассказать устно, письменно, выдать повестку? Пока кадровики думали, в военкомат никто не шел.

"Кадровики бегали за работниками и пытались доказать приказ до сведения под роспись. Кто отказывался, а кто расписывался. Тому, кто отказывался, сообщения отправляли на почту и себе под этот приказ подшивали документы, что они выполнили все, что могли в плане оповещения. То есть делали то же, что делал бы ТЦК. А ТЦК уже решал, выполнил ли все работодатель в плане оповещения", — объясняет "Телеграфу" юрист Дмитрий Бузанов

Теперь же все просто: оповещение – это и есть повестка и никаких других смыслов.

Ранее "Телеграф" писал обо всем, что нужно знать военнообязанным о мобилизации с 18 мая.