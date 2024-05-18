В ТЦК идти не обязательно: украинским мужчинам упростили судьбу с 18 мая

Таким образом вы можете себя обезопасить от штрафа

В субботу, 18 мая, вступил в силу закон об усилении мобилизации. Это означает, что военнообязанные украинцы в возрасте 18–60 лет в течение 60 дней должны обновить учетные данные. Как это сделать?

Один из способов это сделать – прийти в ЦНАП. В Минцифри сообщили, что разработали электронный функционал для ЦНАПов, который значительно упростит процесс и разгрузит ТЦК.

Как это будет работать

Военнообязанный украинец или украинка приходит в ЦНАП и предоставляет актуальные данные о себе и подтверждает их. Тогда администратор вносит данные в электронную систему – информация автоматически подтягивается в Оберег и заявитель получает выписку с печатью и подписью администратора ЦНАПа об актуализации данных.

"Даже если у вас нет военного билета, многие годы не были в военкомате или по определенным причинам не обновляли данные в ТЦК, сделайте это в ЦНАПе. Так вы выполните норму закона и обезопасите себя от штрафа", — подчеркнули в Минцифре.

Закон о мобилизации

Верховная Рада Украины в четверг, 11 апреля 2024 года, приняла во втором чтении новый законопроект о мобилизации №10449. Президент Украины Владимир Зеленский подписал громкий закон о мобилизации. Он вступит в силу 18 мая.

Мобилизация в новом законе предлагается с 25 до 60 лет. Граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Все граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные.

Оформление внутреннего или загранпаспорта гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет осуществляться при наличии у указанных лиц военно-учетных документов.

Со дня вступления в силу документа все признанные ограниченно пригодными должны повторно пройти ВВК.

Кроме того, вводится ограничение права вождения авто для уклоняющихся. Согласно новому закону ТЦК получит данные от МВД об автомобилях в собственности украинцев и компаний для их мобилизации. Сколько автомобилей мобилизуют по каждой области, определит местная администрация. Забирать смогут транспортные средства, если у человека их больше одного. Военно-транспортная обязанность будет распространяться на водные средства, тракторы и другую сельскохозяйственную технику.

Если мужчина не платит алименты, теперь его могут мобилизовать. Ведь ТЦК получат доступ к базе данных о задолженности.

Также с 18 мая в Украине заработает электронный кабинет, в котором будет информация о военнообязанных гражданах. Именно в нем можно будет обновить свои данные.

Телеграф уже подготовил материал и рассказал, как будет работать электронный кабинет военнообязанных. И что случилось с приложением в первые часы работы.