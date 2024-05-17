"Не заменяют друг друга": юрист объяснил, чем отличаются э-кабинет и "Оберіг" и к чему здесь приложение "Резерв+"

Э-кабинет не может полностью заменить поход в ТЦК

С 18 мая украинцы смогут пользоваться электронным кабинетом военнообязанного, который будет представлен в виде приложения "Резерв+". Это не то же, что и электронная база призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".

Об этом сообщает юрист компании "MORIS" Ростислав Соботник "УП. Життя". По его словам, э-кабинет – это приложение "Резерв+ ", с помощью которого вышеуказанные лица онлайн могут подавать в ТЦК информацию о себе.

"Также оно дает возможность проверить наличие ваших персональных данных в реестре "Оберіг" – раньше это можно было сделать только с помощью личного обращения в территориальные центры комплектования", – отметил Ростислав Соботник.

Чем же отличаются э-кабинет "Резерв+" и база "Оберіг"

Отмечается, что последняя наполняется автоматически и содержит данные различных государственных реестров – Государственной налоговой службы, Государственной регистрации актов гражданского состояния, Государственной судебной администрации, Государственной пограничной службы, Министерства образования и науки, Государственной миграционной службы и т.д. А э-кабинет – это отдельный веб-сервис, в который подтягиваются данные из "Оберега". Да, они связаны между собой, но не заменяют друг друга.

При этом юрист подчеркнул, что э-кабинет не может полностью заменить поход в ТЦК, ведь регистрация в электронном кабинете направлена на обновление данных. Она не освобождает от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

"База данных "Оберіг" пока не подтягивает информацию из Министерства здравоохранения, поэтому и информации о состоянии здоровья в э-кабинете также не будет - как и дистанционного прохождения ВВК", — говорит Соботник.

Он акцентировал, что украинцы за границей смогут обновлять данные в э-кабинете. При этом регистрация в приложении "Резерв+" добровольна. Однако обновление данных в ТЦК обязательно от 18 мая, поэтому это можно сделать и офлайн лично в соответствующем учреждении.

"В новом законе о мобилизации не предусмотрена рассылка электронных повесток. Следовательно, нет нормы о том, что их посылают через э-кабинет", — добавляет юрист.

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде рассказали о приложении "Резерв+" и работе ЦНАП.