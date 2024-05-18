"Эта страна держится на нас": дальнобойщики заблокировали трассу Одесса-Киев, в чем причина (видео)

В забастовке участвуют водители из разных городов Украины

Дальнобойщики перекрыли трассу Киев-Одесса после того, как вступили в силу новые правила пересечения границы. Они устроили забастовку, чтобы выразить свое несогласие.

Об этом сообщают в сети, публикуя кадры с места забастовки. На месте присутствуют правоохранители и будет дежурить скорая помощь.

На кадрах видно, что грузовики заняли несколько полос по обе стороны дороги, выстроившись друг за другом. В страйке принимают участие десятки фур из Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Черниговской и других областей. Акция проходит на стыке Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.

"Ребята радо откликнулись на этот страйк, чтобы нас хоть немного услышали. Чтобы эти дяди, которые ездят из Одессы в Киев на "Мерседесах" за 200 тысяч долларов, увидели и услышали нас. На нас эта страна и держится, а не на них", — сказал один из дальнобойщиков.

Легковые машины, автобусы и маршрутки пропускаются. Участник забастовки подчеркнул, что это мирная акция протеста и принес свои извинения другим участникам движения за неудобства.

Дальнобойщики недовольны тем, что с 18 мая инспекторы Государственной пограничной службы Украины будут проверять на КПП наличие военно-учетных документов у всех граждан призывного возраста. Обязательной проверка будет для граждан, у которых есть отсрочка, и необязательной — для водителей, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь, осуществляют международные перевозки грузов и пассажиров.

Напомним, что в конце апреля стало известно, что сотрудники ТЦК "насильно снимают с рейсов и мобилизуют водителей" прямо на границе. Водители отказываются выходить в рейсы, так как международные перевозчики забронировали менее 5% работников.

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