Надо ли забронированным мужчинам проходить ВВК: озвучен нюанс нового закона о мобилизации

Новые правила уже вступили в силу

В Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, из-за которого многим военнообязанным придется повторно пройти медкомиссию. Это коснется и забронированных работников.

Об этом говорится в материале РБК-Украина. Отмечается, что это касается тех забронированных военнообязанных, которые не проходили ВВК в последние пять лет.

В Минобороны отмечают, что в любом случае, они могут пройти его только после получения соответствующего направления от территориального центра комплектации (ТЦК и СП).

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 11 апреля приняла новый закон о мобилизации, тем самым запустив старт не только кампании по мобилизации, но и изменив правила воинского учета в Украине. Уже в субботу, 18 мая, эти правила начали работу.

Теперь в течение двух месяцев все украинские мужчины должны явиться в ТЦК. На это им дали срок в 60 дней.

Если же этого не сделать, то им могут грозить штрафы в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что изменится для украинских мужчин с 18 мая и какие главные изменения в процессе мобилизации случились в украинском законодательстве.