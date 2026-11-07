"Планы есть, а света нет": нардеп объяснил длительные отключения

Удары по подстанциям мешают передавать электричество от АЭС

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Длительные отключения электричества в Украине еще до начала зимы вызваны разрушением энергообъектов, ударами по сетям передачи и ремонтами, для которых оборудование приходится отключать. Планы устойчивости не стали панацеей.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Козырь. Подробнее – в материале: "Биотуалеты, тысячи пунктов обогрева и санатории: в Раде рассказали, насколько серьезна ситуация в Киеве".

Почему планы устойчивости не избавили от отключений

"Планы устойчивости есть, а света нет. Нельзя сказать, что планы устойчивости были панацеей. Они были слишком амбициозными при планировании", – сказал Козырь.

Сергей Козырь/Фото: facebook.com/sergij.kozir.87451

По словам депутата, многие энергетические объекты разрушили еще в прошлом году. На их восстановление нужны были значительные средства, время и запасные части. Быстро перейти на децентрализованное отопление и энергоснабжение невозможно, хотя, по его оценке, двигаться в этом направлении необходимо. Вместо этого решили восстановить крупные объекты, в том числе ТЭЦ, расположение которых противнику хорошо известно.

Даже если бы планы устойчивости выполнили полностью, система, считает Козырь, была бы лучше подготовлена, но нынешних ударов это не предотвратило бы. Лучшей защитой он назвал подземную. Однако перенос крупных подстанций под землю требует огромных затрат и времени. При повторных попаданиях нескольких "Шахедов" в один объект разрушаются и наземные конструкции.

Как удары по сетям ограничивают поставки в Киев

Россия сосредоточила атаки на объектах и подстанциях, через которые электричество поступает от атомных станций, рассказал Козырь. Вокруг Киева находятся пять подстанций напряжением 330 кВ – так называемое энергетическое кольцо. По нему электричество поступает в столицу, а затем распределяется по внутренним сетям. Под ударами также оказываются Винница, Хмельницкая область и другие регионы, откуда можно передавать электричество Киеву.

Нагрузка растет и из-за увеличения потребления. Как отметил депутат, в столицу приехало много переселенцев, жители используют инверторы и батареи. Когда питание восстанавливают, возникают значительные пиковые нагрузки, из-за которых сети перегружаются. Российские беспилотники при этом атакуют линии и столбы, затрудняя восстановление электроснабжения.

Почему восстановление занимает столько времени

Козырь подчеркнул: энергетическое кольцо Киева не уничтожено полностью, но многие объекты повреждены. Удары добавили энергетикам большой объем ремонтных работ. Запасные части и подготовленные специалисты есть, однако для ремонта оборудование нужно отключить от сети, а после завершения работ – настроить.

"Противник системно повторяет удары в одну и ту же точку, и энергетики вынуждены выдерживать определенную паузу перед тем, как приступать к ликвидации последствий обстрелов", – объяснил Козырь.

При восстановлении питания специалисты определяют очередность подключения. В первую очередь электричество подают критически важным объектам, в том числе родильным домам. По оценке депутата, зимой ситуация может стать еще тяжелее.

"Понятно, что зима еще не началась, но мы видим, что в дальнейшем может быть еще труднее", – подытожил нардеп.

После ночной атаки 7 ноября Минэнерго сообщило о повреждениях сетей передачи и распределения, в том числе линий, по которым электричество поступает от АЭС в столичный и центральный регионы. На этот день в части областей запланированы почасовые отключения объемом от двух до четырех очередей – с 00:00 до 23:59. Для промышленности на протяжении суток будут действовать ограничения мощности.