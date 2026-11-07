Молодежь снова носит их с собой: какие кассетные плееры создавали в Украине еще при СССР
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Механические кнопки, проводные наушники и эстетика 1980–1990-х годов снова привлекают молодежь
Молодежь скупает винтажную аудиотехнику и собирает музыку на кассетах. Интерес к аналоговым устройствам связан с другим опытом прослушивания: вместо бесконечного выбора композиций – конкретный альбом в руках.
Почему молодежь интересуется кассетными плеерами и какие модели разрабатывали украинские заводы, рассказывает "Телеграф". Среди них были модульные системы с отдельной акустикой и устройства с необычным расположением головки воспроизведения.
Почему кассеты привлекают новое поколение
Портативный плеер позволяет слушать музыку без стриминговых сервисов. Нужно выбрать кассету, вставить ее в устройство и нажать кнопку воспроизведения. Такой ритуал делает взаимодействие с музыкой более осязаемым: запись имеет физический носитель, который можно держать в руках.
Привлекает и возможность собрать собственную музыкальную коллекцию. Кассеты можно расставить на полке, рассматривать их оформление и выбрать запись еще до того, как включить плеер. Компактная техника прошлых десятилетий становится частью этого опыта.
Какие плееры разрабатывали в украинских городах
В Запорожье завод "Искра" работал над проектом НТ-Р-91 – кассетным плеером с небольшой активной акустической системой. До серийного производства устройство так и не дошло, но задумка объединяла портативный проигрыватель с собственной акустикой.
Модульный принцип использовали и в системе "Амфитон МС". В нее входили компактный плеер, активная акустика и блок питания. Систему выпускали несколько предприятий, в том числе Государственное предприятие "Львовский государственный завод "ЛОРТА"" и Каменец-Подольский завод "Электроприбор". Сам плеер работал до четырех часов от шести аккумуляторов Д-0,25, а вся система – до десяти часов от батарей типа 343.
"Романтику-6601-стерео" производил Харьковский приборостроительный завод имени Тараса Шевченко. В этой модели прижимной ролик и головка воспроизведения располагались в верхней крышке. В комплект входила специальная клипса, чтобы закрепить плеер на одежде.
Какие необычные модели выпускали в других республиках СССР
Одним из первых советских аналогов японского Sony Walkman стал "Электроника-Микроконцерт-Стерео". В устройство встроили чувствительный микрофон, поэтому его можно было использовать как слуховой аппарат даже во время воспроизведения музыки.
В 1985 году появилась линейка "Электроника-П". Ее базовая модель П-401С имела три кнопки управления и перематывала ленту в одну сторону. Это был классический компактный кассетный плеер. От четырех батареек типа АА он работал примерно три часа.
Как сообщал "Телеграф", украинец сделал светильник из старых аудиокассет и дерева и поделился фотографиями результата.