Молодежь снова носит их с собой: какие кассетные плееры создавали в Украине еще при СССР

Механические кнопки, проводные наушники и эстетика 1980–1990-х годов снова привлекают молодежь

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Молодежь скупает винтажную аудиотехнику и собирает музыку на кассетах. Интерес к аналоговым устройствам связан с другим опытом прослушивания: вместо бесконечного выбора композиций – конкретный альбом в руках.

Почему молодежь интересуется кассетными плеерами и какие модели разрабатывали украинские заводы, рассказывает "Телеграф". Среди них были модульные системы с отдельной акустикой и устройства с необычным расположением головки воспроизведения.

Почему кассеты привлекают новое поколение

Портативный плеер позволяет слушать музыку без стриминговых сервисов. Нужно выбрать кассету, вставить ее в устройство и нажать кнопку воспроизведения. Такой ритуал делает взаимодействие с музыкой более осязаемым: запись имеет физический носитель, который можно держать в руках.

Привлекает и возможность собрать собственную музыкальную коллекцию. Кассеты можно расставить на полке, рассматривать их оформление и выбрать запись еще до того, как включить плеер. Компактная техника прошлых десятилетий становится частью этого опыта.

Какие плееры разрабатывали в украинских городах

В Запорожье завод "Искра" работал над проектом НТ-Р-91 – кассетным плеером с небольшой активной акустической системой. До серийного производства устройство так и не дошло, но задумка объединяла портативный проигрыватель с собственной акустикой.

Проект НТ-Р-91 объединял кассетный плеер с собственной акустической системой Источник: Открытые источники

Модульный принцип использовали и в системе "Амфитон МС". В нее входили компактный плеер, активная акустика и блок питания. Систему выпускали несколько предприятий, в том числе Государственное предприятие "Львовский государственный завод "ЛОРТА"" и Каменец-Подольский завод "Электроприбор". Сам плеер работал до четырех часов от шести аккумуляторов Д-0,25, а вся система – до десяти часов от батарей типа 343.

"Амфитон МС" сочетал компактный плеер с активной акустикой и блоком питания Источник: Открытые источники

"Романтику-6601-стерео" производил Харьковский приборостроительный завод имени Тараса Шевченко. В этой модели прижимной ролик и головка воспроизведения располагались в верхней крышке. В комплект входила специальная клипса, чтобы закрепить плеер на одежде.

У "Романтики-6601-стерео" прижимной ролик и головка воспроизведения находились в верхней крышке Источник: Открытые источники

Какие необычные модели выпускали в других республиках СССР

Одним из первых советских аналогов японского Sony Walkman стал "Электроника-Микроконцерт-Стерео". В устройство встроили чувствительный микрофон, поэтому его можно было использовать как слуховой аппарат даже во время воспроизведения музыки.

В 1985 году появилась линейка "Электроника-П". Ее базовая модель П-401С имела три кнопки управления и перематывала ленту в одну сторону. Это был классический компактный кассетный плеер. От четырех батареек типа АА он работал примерно три часа.

Как сообщал "Телеграф", украинец сделал светильник из старых аудиокассет и дерева и поделился фотографиями результата.