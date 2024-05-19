Українські військових знищили російський корабель "Ковровец": що про нього відомо (фото)

ВМС не вказують, де саме було уражено судно

Уночі в неділю, 19 травня, Сили оборони України уразили черговий російський корабель. Цього разу було знищено морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М "Ковровец".

Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю Військово-морських сил Збройних сил України. Там зазначили, що ВМС ЗСУ разом з побратимами продовжують наближати Україну до перемоги. Інших подробиць не повідомляється.

Що відомо про тральщик "Ковровец"

"Ковровец" – це морський тральщик проєкт 266-М. Головне його завдання цього судна — проведення за тралами кораблів та суден, розвідувальне та контрольне тралення, прокладання коридорів у мінних полях, участь у мінуванні тощо.

Цей корабель увійшов до складу радянського флоту в 1974 році, а до 1982 називався "Курский комсомолец". З 1992 року був перейменований на "Наводчик", а вже 1999-го отримав поточну назву.

Тральщик "Ковровец"

"Ковровец" брав участь в операціях в Атлантиці, Перській затоці, патрулював біля берегів Сирії. У 2016-2017 роках тральщик було включено до складу Середземноморського флоту РФ.

Нагадаємо, в ніч проти 19 травня в тимчасово окупованому російськими терористами Криму вчергове лунали вибухи. Під атаку потрапили Севастополь, Армянськ та Джанкой. За даними місцевих пабліків, найбільше вибухів лунало у Севастополі.

Канал "Кримський вітер" повідомив, що було три прильоти в одну точку, в якийсь корабель. В районі Інженерної бухти Севастополя було помічено стовп чорного диму.