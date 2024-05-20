Как в Полтавской области приручили диких пчел и почему война ударила по насекомым

Дикие пчелы очень эффективны в ограниченном пространстве и довольно непростых условиях

Вся трудовая жизнь заведующей научно-производственным отделом Полтавской государственной сельскохозяйственной опытной станции им. Н.И. Вавилова Института свиноводства и агропромышленного производства Национальной академии аграрных наук Любовь Кавалир связана с дикими пчелами. И она знает о них все. В канун Всемирного дня пчел, который отмечают 20 мая, специалист рассказала "Телеграфу" много интересно из жизни этих миролюбивых насекомых, которых люди научились использовать в собственных целях.

39 лет назад, когда она пришла работать на сельскохозяйственную опытную станцию в Полтаве, ее отправили… в болото. Заготовлять камыш для диких пчел.

— Завотдела селекции на станции работал тогда ныне покойный Борис Семенович Зинченко, — вспоминает Любовь Васильевна. — Он с начала 1970-х годов первым в Советском Союзе начал "приручать" диких пчел. А именно: осмию корнуту (рогатую) и осмию руфу (рыжую). Первые полторы сотни этих насекомых он отловил на природе, обустраивая искусственные гнезда из трубочек камыша. Мы выращивали их для продажи тепличным и садовым хозяйствам. У нас тогда было почти 30 точек, где мы их размножали и каждый день наведывались к ним.

Миллионы коконов продавали за три копейки

Осмии — прекрасные опылители. Поэтому их часто называют плодовыми пчелками. Их основная ценность, объясняет Любовь, в том, что они начинают работать при сравнительно низких температурах, когда медоносные пчелы еще и хоботок не высовывают на улицу. И собирают не нектар, а пыльцу. Каждая самка дикой пчелы откладывает около 30 яиц, и чтобы прокормить свое потомство, ей нужно собрать максимум пыльцы. Поэтому, перелетая с цветка на цветок, оплодотворяет гораздо больше растений, чем медоносная пчела, которая "охотится" на нектар. Конечно, если на улице прохладно, цветки не выделяют нектар, и обычные пчелы на них не садятся. А осмии от этого "капризы" природы абсолютно независимы!

Корнута лучше подходит для раннецветущих деревьев: абрикосы, черешни, вишни, персика, алычи, яблони, груши, а руфа — для поздних.

— В советское время наша станция зарабатывала на осмиях по 18-22 тысяч рублей за сезон! Больше всех остальных научных отделов станции вместе взятых, — рассказывает Любовь Кавалир. — Одну личинку мы продавали потребителям за три копейки. А их были миллионы! К нам приезжали за ними грузовыми машинами даже из-за границы — из Чехословакии, Молдавии, с российского Севера! Покупали и по сто тысяч штук за раз! А многим коконы отправляли посылками. Сначала в трубочках, а потом их начали разрезать и извлекать коконы – так они занимают меньше места.

Пчела осмия

Все хотят иметь высокие урожаи. Для одного гектара сада, скажем, нужно от трех до десяти тысяч коконов в зависимости от возраста насаждений, густоты цветения и культуры.

Раньше не было самоопыляющихся огурцов, поэтому много пчел брали для теплиц, в которых выращивали овощи. На каждые 400-500 квадратных метров теплицы достаточно одного маленького улея (35х15х20 см). Но даже самоопыляющиеся сорта с дикими пчелами дают больший урожай. Да и огурцы вкуснее, потому что имеют запах.

Всего в опылении нуждаются почти 80 процентов сельскохозяйственных культур. И дикие пчелы годятся для этого лучше всего. Скажем, в цветок люцерны медоносная пчела, чтобы добыть нектар, попасть не может, а осмия легко собирает с нее пыльцу снаружи.

В лесостепной зоне Украины осмия "работает" с третьей декады апреля до конца мая — начала июня.

— Я раньше брала своим родственникам в село немного камышовых трубочек с коконами, то когда оттуда вылетали насекомые, они, конечно же, опыляли и соседские сады. Крестьяне благодарили меня за "шмельков" — рыжие осмии окраской и мохнатостью действительно напоминают шмелей, — улыбается Любовь Кавалир. — Урожайность тогда превосходила все ожидания.

А работники станции, чтобы обеспечить осмиям кормовую базу, выставляли свои ульи (по сути, это большие ящики со связями камышовых трубок) даже во дворах местных жителей, живущих неподалеку. Когда осмии запечатывали трубки с отложенными личинками — это происходит после жатвы — возвращали ульи назад.

И все же наиболее эффективны рыжие осмии именно в теплицах. В ограниченном пространстве довольно непростые условия: высокие температура и влажность, а цветки огурцов или помидоров очень быстро отцветают (медоносная пчела таких условий не выдержит). Чувство голода заставляет осмий искать пыльцу особенно активно, и они по несколько раз в день наведываются к одному и тому же цветочку. За минуту рыжая осмия опыляет около десяти цветков, а за день — 4000!

Коконы осмии

Ящики из-под боеприпасов и сера от врагов

— Сейчас редко кто покупает наших осмий, — сетует Любовь Кавалир. — Если покупают, то немного, для садика или небольшой домашней теплицы. Хотя мы и продаем личинки — в трубках или без них — по более низкой цене, чем частники. У них, знаю, личинка стоит 2-3 гривны, а у нас всего гривна. До полномасштабной войны основными нашими покупателями были крупные тепличные комбинаты из Днепропетровской и Харьковской областей, но теперь некоторые свернули свою деятельность, а некоторые — разбиты.

Сейчас мы только поддерживаем популяцию, потому что не можем бросить это дело. Надеюсь, запрос на диких пчел снова появится, когда в Украину вернется мир.

Сегодня на станции всего 25 ульев. В каждом по 2000 гнездовых тростниковых трубочек, в каждой трубочке — в среднем по 10 личинок. Это, конечно, мизер по сравнению с тем, что когда-то было.

Пчелы осмии

Одомашненные дикие пчелы находятся несколько в лучших условиях, чем их родственницы, живущие в природе. Кстати, осмии откладывают личинки в любые щели, не только в трубчатом камыше: в почве, в ходах насекомых-древоточцев, в штукатурке, в заморочных скважинаж… И как только пригревает весеннее солнышко, выпорхивают оттуда раньше любых насекомых. А за "домашних" все решают люди. Если тепло, но нет цветов, их никто не упустит "гулять" на улицу.

Имея возможность регулировать этот процесс, научные сотрудники станции иногда придерживают вылет насекомых из кокона, скажем, специально для опыления клубники или черешни. К тому времени их переводят из металлических ящиков, где они проводят осенне-зимний период, в морозильную камеру.

Ученые также защищают своих плодовых пчелок от естественных врагов — мышей и клещей: протравливают серой гнездовые трубочки с коконами и хранят коконы в плотно закрытых металлических ящиках из-под боеприпасов, которые когда-то Борис Семенович взял у военных.

После спаривания самцы умирают

Сегодня в Украине немало частных лиц, занимающихся разведением диких пчел в домашних условиях для продажи, однако промышленного производства осмий не существует. Самая большая проблема, с которой сталкиваются пчеловоды, — паразитические клещи, питающиеся жидкостями взрослых пчел, куколок и личинок. Они являются одним из факторов уменьшения популяции медоносных пчел по всему миру.

Ученые из Полтавы разработали собственную методику обработки личинок серой. Кроме того, ученым удалось продлить активный период насекомых в зимних и весенних условиях.

Технологию одомашнивания, разведения и промышленного использования отработанной на практике осмий полтавские ученые описали в специальной литературе, и все равно повторить этот опыт никому не удается. Потому что, чтобы технология работала, нужно иметь научную базу, соответствующие условия, квалифицированных специалистов. Это ежедневная научная, исследовательская работа, которая требует времени и усилий.

В 2010 году полтавские ученые получили патент "Способ промышленного разведения пчел рода осмия". Преимущества такого разведения, коротко говоря, в том, что оно позволяет снизить нерациональное использование и издержки медоносных пчел.

На самом деле, обычные пчелы не играют первостепенной роли в опылении растений. А если учесть то, что в последнее время во всем мире медоносные пчелы часто гибнут в результате применения гербицидов, то роль диких пчел возрастает в разы. Впрочем, высокой эффективности можно достичь при комбинировании этих видов пчел в апреле. Тогда увеличивается кратность посещения цветков и полнота опыления.

— Осмии наиболее эффективны при температуре 15-25 градусов, хотя начинают работать уже при +8. Так что в теплицах они активны в январе-феврале, а стоимость их работы вдвое ниже, чем при использовании медоносных пчел, — отмечает Любовь Кавалир. — К тому же у осмий нет бесплодных рабочих пчел. Они неприхотливы в содержании, не нуждаются в прикормке сахарным сиропом.

Любовь Кавалир с коконами осмий и трубочками с личинками

Важный факт: самка осмии улетает от своего гнезда не дальше, чем на 250-300 метров, а медоносная пчела может пролететь до 11 километров. А это значит, что благодаря узкому радиусу лета осмии в любом месте можно ожидать стопроцентного опыления любой сельхозкультуры.

Самки осмий живут 45-50 дней, что совпадает с периодом цветения подавляющего большинства растений. В теплицах их жизнь, правда, короче — 25-30 дней. После этого в тепличные ульи закладывают новые партии пчел.

А период активной жизни самцов длится три недели, они умирают вскоре после спаривания, поэтому их роль в опылении незначительна.

Напомним, в Украине вывели новый, более "эффективный" тип пчел для заселения освобожденных территорий.

Фото предоставлены Любовью Кавалир