В Минобороны рассказали, как снять статус розыска в приложении "Резерв+": выходить из дома не нужно

Ошибки возможны из-за человеческого фактора

Если при обновлении своих данных через мобильное приложение "Резерв+", которым уже воспользовались более 415 тысяч украинцев, вы увидели сообщение о статусе розыска, необходимо обратиться в службу технической поддержки приложения для исправления данных. Такая возможность была предусмотрена заранее.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. Она отметила, что данные в приложение вносят операторы ТЦК и СП и возможные ошибки.

"Это важный статус сегодня для каждого гражданина. Мы запустили возможность предоставлять запросы нашей технической поддержке относительно таких ситуаций. Следует обратиться за исправлением данных, при этом не совершая визит в ТЦК и СП. Это очень удобно, когда не нужно будет ходить, снимать себя с розыска, если это было сделано ошибочно", — отметила она.

По словам Черногоренко, операторы ТЦК и СП, которые вносят данные, могут банально ошибиться. Это человеческий фактор, от которого никто не застрахован. Однако благодаря обращению граждан в службу поддержки такую ошибку можно легко исправить.

"Сейчас это обращение в службу поддержки и возможность сделать офлайн визит в ТЦК и СП, чуть позже мы сделаем это в автоматическом режиме", — сказала чиновница.

Напомним, на днях в Украине заработало мобильное приложение от Минобороны "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. Однако, как это часто бывает со всем новым, пользователи столкнулись с рядом проблем в первый день работы приложения.