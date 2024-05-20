Григорий Козловский - "Руховцы" U-12 и U-13 победили в международном чемпионате Interliga

"Желто-черные" стали триумфаторами международных соревнований - Григорий Козловский

Воспитанники ФК "Рух", основателем и почетным президентом которого является Григорий Козловский, в категориях U-12 и U-13 выиграли финал четырех. "Руховцы" стали триумфаторами в международном чемпионате Interliga!

"Желто-черные" выиграли престижные международные соревнования среди категорий U-12 и U-13. Сначала в групповой стадии чемпионата "руховцы" были сильнее польских "Заглембе", "Шленск", "Висла", а также чешских "Спарты" и "Баника".

"Друзья, есть классный повод, чтобы порадоваться за нашу Академию! Горжусь нашими воспитанниками! "Руховцы" торжествовали в международном чемпионате Interliga! "Желто-черные" выиграли престижные международные соревнования среди категорий U-12 и U-13", — отметил Григорий Козловский

Финал четырех прошел в чешской Остраве в эти выходные, где встретились сильнейшие команды чемпионата Interliga — "Рух", "Гонвед" (Венгрия), "Гурник" (Польша) и "Аустрия" (Австрия).

"Руховцы" из категории U-13 со счетом выиграли у сверстников из "Гонведа" и "Аустрии" со счетом 2:1, но обидно уступили "Гурнику" с аналогичным счетом. Тогда как "желто-черные" из категории U-12 со счетом 4:2 победили "Гонведа" и со счетом 2:0 — "Гурник", в то же время "Аустрии" львовяне уступили со счетом 0:1.

По итогам шести матчей воспитанники Академии "Руха" одержали 4 победы (разница мячей 11-7). Набрав 12 очков в общем зачете, "желто-черные" стали триумфаторами международных соревнований и выиграли чемпионат Interliga.

Григорий Козловский поздравил юных чемпионов и пожелал игрокам новых побед: "В очередной раз молодежь "Руха" получила замечательный результат в Европе и продемонстрировала качественную работу нашей Академии! Гордимся нашими юношами, которые демонстрируя интересную и яркую игру получают важные победы для украинского футбола. Успеха вам, ребята, ведь еще большие победы у вас впереди!

Победа в чемпионате Interliga не первая награда молодежи "Руха", так на днях сразу два игрока украинского ФК "Рух" стали номинантами на Golden Boy 2024. Полузащитник "Руха" Евгений Пастух присоединился в этом списке к Богдану Слюбыку. Футболисты стали единственными украинцами среди 100 номинантов на престижную награду.

Кроме того львовский ФК "Рух" с показателем 52,4% занял первое место в рейтинге среди самых молодых команд из более 60 лиг мира. CIES Football Observatory рассчитал количество минут, которые провели на поле игроки в возрасте до 21-го года в 61-й лиге мира, в частности в топ-31 лиге Европы.

Также воспитанникиГригория КозловскогоФК "Рух" стали бронзовымипризерами УЕФА Grassroots Awards, как лучший профессиональный клуб 2023/24. "Желто-черная" команда была отмечена за работу и вклад в развитие европейского футбола.

Григорий Козловский подытожил, что без сильной массовой игры элитный уровень футбола не мог бы существовать.

"Сегодняшняя победа, и все эти награды - это важное признание и триумф львовской молодежи на европейском уровне. Это значительное достижение для юных футболистов "Руха", которое свидетельствует об их высоком мастерстве и перспективности", — сказал основатель и почетный президент ФК "Рух".