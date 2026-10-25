Каким был Львов 20 лет назад: старые трамваи, маршрутки и огромные пустыри (фото)

Такие фотографии интересны и тем, кто не жил во Львове

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Осенью 2006 года Львов выглядел совсем иначе. По улицам ходили округлые трамваи старого образца, пассажиров возили маршрутки Iveco и Peugeot, а в автомобильном потоке преобладали "Жигули", "Ланосы", "Нивы" и "Лады". В центре города еще можно было увидеть вывески мобильных операторов, которые теперь стали частью истории.

В сети опубликовали кадры Львова двадцатилетней давности. Они позволяют сравнить город в 2006 году с современным и заметить, что за это время исчезло или изменилось до неузнаваемости.

Вывеска UMC в центре и знакомые автомобили на дорогах

Одной из примет той эпохи была вывеска мобильного оператора UMC на здании "Шпрехера" на площади Мицкевича. В середине 2000-х мобильная связь в Украине активно развивалась, а названия операторов и рекламные конструкции на городских зданиях стали привычной частью повседневного пейзажа.

Изменился и транспорт на улицах Львова. По городу еще ходили старые округлые трамваи, а пассажиры каждый день ездили в маршрутках Iveco и Peugeot. Среди легковых автомобилей часто встречались "Жигули", "Ланосы", "Нивы" и "Лады" – машины, которые сегодня у многих ассоциируются с дорогами того времени.

На фото: Львов в 2006 году / Андрей Риштун

Такие детали хорошо передают атмосферу прошлого. Дело не только в архитектуре: привычные городские мелочи тоже меняются, но постепенно, и жители не всегда это замечают.

Как выглядел Львов в 2006 году / Андрей Риштун

Где теперь жилые комплексы, раньше были пустыри

Перемены затронули и транспорт, и облик центральных улиц. Показательный пример – улица Вернадского. В 2006 году на месте, где сейчас стоит жилой комплекс, был огромный пустырь.

За два десятилетия застройка изменила привычный облик отдельных районов. Там, где раньше не было зданий, со временем появились части современной городской среды.

Львов 20 лет назад / Андрей Риштун

Архивные кадры особенно наглядно показывают разницу: в разные годы одно и то же место может выглядеть совершенно по-разному. На пустырях теперь стоят жилые дома, а старые автомобили и трамваи напоминают о другом этапе развития города.

Как выглядел Львов 20 лет назад / Андрей Риштун

Каким запомнился Львов в 2006 году

Осенний Львов двадцатилетней давности – это старые трамваи, маршрутки привычных моделей, множество автомобилей отечественного производства и еще не застроенные участки.

Такие фотографии интересны и тем, кто тогда не жил во Львове. По ним видно, как сильно городская среда может измениться за сравнительно короткий исторический период.

Львов в 2006 году / Андрей Риштун

Некоторые детали прошлого легко узнать и сегодня: площадь Мицкевича, здание "Шпрехера" и улицы, которые по-прежнему остаются частью повседневной жизни Львова. Благодаря знакомым местам архивные кадры особенно интересно сравнивать с их прежним обликом.

Львов в 2006 году / Андрей Риштун

Как сообщал "Телеграф", во Львове первая пробная поездка конного трамвая состоялась 25 ноября 1879 года. Уже 3 мая 1880 года он вышел на городские маршруты о начале движения. Первое депо конного трамвая располагалось на современной улице Ярослава Мудрого. Позднее Львов стал вторым городом на территории современной Украины и четвертым в Австро-Венгрии, где запустили электрический трамвай. Так городской транспорт перешел от конной тяги к электрической.