Вся Украина переводит часы: как узнать, который сейчас час

Часы переведут уже этой ночью

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В ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября, Украина перейдет на зимнее время . В 04:00 стрелки часов нужно будет перевести на один час назад – на 03:00.

Чтобы не запутаться во времени, можно воспользоваться онлайн-сервисами, которые показывают точное время в Киеве. "Телеграф" расскажет, где проверить часы в интернете и нужно ли вручную менять настройки смартфона.

Где проверить точное время

Перевод часов повлияет на распорядок дня, поэтому перед утренними поездками, встречами и другими запланированными делами стоит проверить время.

Если есть сомнения, который сейчас час, можно воспользоваться специальными сайтами. Они помогут сверить показания часов с точным временем в Киеве.

Time.is – показывает точное время в Киеве и позволяет проверить, насколько правильно настроены ваши часы.

Timeanddate – отображает текущее время в столице, часовой пояс и дату перехода на зимнее время.

Сайт Timeanddate

Оба сервиса можно открыть в браузере на смартфоне или компьютере. Устанавливать для этого дополнительные приложения не нужно.

Если нет доступа к интернету, проверить время можно с помощью телевизора или радио. Для этого достаточно сверить часы со временем в телепрограмме или послушать сообщение о точном времени в радиоэфире.

Нужно ли вручную переводить часы на телефоне

Смартфоны, планшеты и компьютеры обычно переходят на зимнее время автоматически. Для этого в настройках устройства должны быть включены автоматическое определение времени и правильный часовой пояс.

Если после перехода время не изменилось , стоит проверить соответствующие настройки и подключение к интернету.

Механические часы, а также устройства без автоматической синхронизации нужно будет перевести вручную.

Что еще стоит проверить перед сном

Перед переходом на зимнее время целесообразно убедиться, что все часы показывают правильное время. Особое внимание стоит уделить будильникам, часам в бытовой технике и устройствам, от которых зависит утренний распорядок.

Также можно заранее сверить время запланированных поездок и встреч. Это поможет избежать путаницы в первый день после перевода часов.