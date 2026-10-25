Когда-то была в каждом доме. Забытое сооружение вызвало волну ностальгии у украинцев

Она была распространена по всей Украине

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Когда-то в украинских селах, во дворе или саду, часто стояла печь. Это кабица – традиционная открытая летняя печь, на которой готовили в теплое время года. Ее до сих пор можно встретить в селах, особенно негазифицированных.

"Телеграф" рассказывает о забытой, но очень удобной украинской печи. В летнюю жару кабица выручала: не нужно было разжигать большую печь в доме и нагревать жилье еще больше.

Печь кабица была очень распространена в Украине. Фото: oselyaua.com

Под сообщением о кабине на Facebook-странице журнала "Материнка" многие украинцы рассказали, что в детстве у них была такая печка. Мамы и бабушки варили на ней вкусные борщи и галушки, а еще – абрикосовое или вишневое варенье, кукурузу. У многих с кабицей связаны теплые детские воспоминания.

Кабица служила и для хозяйственных работ: на ней варили еду для домашних животных и кипятили воду. Такую печку ставили во дворе или в саду, обычно в тени деревьев. От дождя ее защищал лёгкий навес.

Кабица в с. Рубановское Синельниковского района. Фото: dnipro.libr.dp.ua

Кабицу выкладывали из кирпича, камня или глины. Чтобы скрепить материалы и обмазать печь, обычно использовали смесь глины с соломой.

Летняя печь, 1983 год. с. Новоподкряж Царичанского района. Фото: dnipro.libr.dp.ua

О материалах, из которых делали печи на Екатеринославщине в конце XIX – начале XX века, писал этнограф Василий Бабенко. Его описание приводит Днепропетровская областная универсальная научная библиотека в материале традиционной украинской печи на Приднепровье.

"Строение печей было разным, чаще просто из глины, иногда смешанной с мелкими камнями или кирпичом", — описывал этнограф Василий Бабенко.

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