Предприимчивые украинцы решили заработать на очередях в ТЦК: почем продают место в Киеве

В комментариях под постом Осадчука некоторые подтверждают его слова

После вступления в силу нового закона о мобилизации во многих ТЦК по всей Украине наблюдается наплыв граждан. Очереди там настолько большие, что некоторые предприимчивые граждане даже решили подзаработать на этом.

Об этом сообщил народный депутат Андрей Осадчук. По его словам, в Киеве есть практика продажи места в очередях под ТЦК, где военнообязанные ждут, чтобы обновить свои данные или стать на учет. Утверждается, что такая услуга стоит примерно 1000 гривен.

"Несокрушимые. Вчера (17 мая – ред.) один руководитель ТЦК в Киеве жаловался мне, что очередь на улице под ТЦК продают. По 1000 грн..", — написал Осадчук в Facebook.

Следует отметить, что в комментариях под постом Осадчука некоторые подтверждают его слова о платных очередях.

Напомним, ранее мы писали о том, что происходит под стенами киевских ТЦК после принятия закона о мобилизации. Журналисты увидели, что у военкоматов сейчас наблюдается небывалаый ажиотаж. Очереди растягиваются на десятки и сотни метров.