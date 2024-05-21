Часть женщин в Украине больше не возьмут на работу без справки из ТЦК

Для других профессий пока ничего не изменилось

Украинский Кабмин ужесточил правила трудоустройства для женщин-медиков и фармацевтов. Если раньше эти категории граждан могли устроиться на работу как невоеннообязанные до конца 2026 года, то теперь правительство исключило эту норму.

Изменения были внесены постановлением Кабмина от 16 мая №563. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Следует напомнить, что ранее закон предусматривал, что женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящие на военном учете в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (не получавшие военно-учетный документ) до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Следовательно, после исключения вышеуказанной нормы женщины-медики теперь не могут трудоустроиться как невоеннообязанные. Если они хотят устроиться на работу или работать дальше они должны встать на воинский учет.

Издание отмечает, что при этом действующими остаются нормы, по которым руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций сообщают соответствующим ТЦК о женщинах, работающих в указанных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях и получивших образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящих на военном учете в районных (городских) ТЦК.

Нетрудоустроенные женщины прибывают самостоятельно в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью взятия их на военный учет военнообязанных.

Важно, что это не касается женщин, имеющих специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны. Такие лица берутся на военный учет военнообязанных по их желанию на общих началах, определенных настоящим Порядком.

Напомним, ранее мы писали о том, что в новом законе о мобилизации есть некоторые важные моменты, которые касаются женщин.