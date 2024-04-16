Мобилизация женщин по-новому: кого могут призвать на военную службу

Есть несколько категорий, которые должны стать на учет

Новый закон о мобилизации, который уже подписал президент Владимир Зеленский, предусматривает также и мобилизацию женщин, как в мирное время, так и в период военного положения. Женщинам разрешено мобилизоваться добровольно, однако представительницы некоторых профессий обязаны стать на учет.

Так, женщины, пригодные к прохождению службы по состоянию здоровья и возрасту, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность должны стать на обязательный учет. Эта категория еще с 1 октября 2023 года должна была стать на учет. Об этом пишет Zaxid. net.

Речь идет о медсестрах, стоматологах, акушерах, врачах, фармацевтах в возрасте от 18 до 60 лет. Что касается женщин других профессий, то они могут пойти на службу по собственному желанию.

Законом предусмотрено, что женщин, стоящих на военном учете, могут призвать в военное время только по их согласию. Так же и в мирное время — женщины могут быть приняты на военную службу только добровольно.

При этом стоит учесть, что с 1 сентября 2025 года все студентки медицинских специальностей должны будут пройти базовую военную подготовку при своих учебных заведениях. Она будет длиться до трех месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Андрей Вовк объяснил, будут ли мобилизовать автомобили, которые зарегистрированы на женщин или несовершеннолетних.