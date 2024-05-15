В новом законе о мобилизации есть некоторые важные моменты: что изменится для женщин с 18 мая

На военный учет нужно стать тем, кто имеет определенное образование

Уже с 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации в Украине, предусматривающий изменения для военнообязанных. Однако в этот список не входят женщины.

Хотя некоторые категории могут быть мобилизованы на службу. Об этом говорится в законе №10449.

Мобилизация женщин по новому закону

Украинок, согласно новому закону о мобилизации, могут призвать на службу только по добровольному согласию. То есть о принудительной мобилизации речь не идет.

Дополненная статья 1 закона "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает обязательный учет для женщин, пригодных к службе по состоянию здоровья и получивших медицинскую или фармацевтическую специальность.

Добровольно на учет могут стать женщины со специальностью и/или профессией, родственной военно-учетной специальности, определенной в перечне Минобороны Украины.

Женщины, стоящие на военном учете, могут быть призваны в армию или привлечены к работам по обеспечению обороны Украины только добровольно в военное время. В мирное время — по контракту на военную службу и военный резерв тоже добровольно.

В законе прописано гендерное равенство, по которому женщины могут выполнять воинские обязанности на равных началах с мужчинами, в одинаковых условиях принимаются на службу по контракту, призываются и проходят службу.

Военный учет для женщин-медиков

Украинки с медицинским или фармацевтическим образованием должны были стать на учет в ТЦК с 1 октября 2023 года. По объяснению Минздрава, это не означает мобилизацию, ведь учет необходим только для обобщения данных о резерве медиков в Украине.

Упомянутая норма о военном учете женщин-медиков действует с 1992 года. Согласно ей, учету подлежат те, кто отвечает возрастным (до 60 лет) и медицинским критериям прохождения службы (определяются военно-врачебной комиссией).

В то же время, женщины-медики могут выезжать за пределы Украины во время военного положения независимо от того, стоят они на учете или нет.

С какими специальностями женщины должны стать на военный учет:

физическая терапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии

Кто из женщин-медиков не подлежит мобилизации

Женщины-медики, которые стали на учет военнообязанных, не подлежат призыву по мобилизации, если они забронированы или признаны временно непригодными к службе по состоянию здоровья (на срок до 6 месяцев).

Даже по добровольному согласию мобилизации не подлежат те, у кого:

трое и более детей младше 18 лет;

ребенок с инвалидностью (до 18 или 23 лет в зависимости от группы);

усыновленный ребенок младше 18 лет;

если женщина-медик сама воспитывает ребенка (детей) до 18 лет или занята постоянным уходом.

Кто не сможет мобилизоваться и какие условия для увольнения

Женщины-военнослужащие могут быть уволены из-за наличия ребенка (детей) младше 18 лет. А также в связи с беременностью и отпуском по уходу за ребенком до 3 лет (до 6 лет при необходимости, определяемой медицинским заключением).

Не смогут мобилизоваться:

при наличии ребенка в возрасте до 18 лет, если мужчина тоже проходит службу;

признаны непригодными по состоянию здоровья или возрасту;

матери-одиночки;

опекуны ребенка с инвалидностью;

жены лиц с инвалидностью I или II групп;

жены лиц с инвалидностью III группы (потеря конечности, кистей рук, стоп ног, одного из парных органов, онкология или психические пороки);

те, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II групп или те, у кого один из родителей мужчины имеет инвалидность I или II групп (если больше нет не военнообязанных, которые смогут за ними ухаживать);

если близкие родственники погибли или пропали без вести на войне;

если близким родственникам присвоили звание "Герой Украины".

Также не подлежат призыву забронированные работницы, соискательницы высшего образования, на дневной форме, докторанты и интерны.

Общевоенная подготовка для женщин

По новому закону о мобилизации была отменена срочная служба в Украине и введена базовая, которая должна начаться с 1 сентября 2025 года. В военное время она продлится в течение 3 месяцев, а прошедшие ее не будут призваны за мобилизацией до достижения 25 лет.

К такой службе могут быть привлечены пригодные по состоянию здоровья лица, которым исполнилось 18 лет, и лица, не достигшие 25-летнего возраста. При этом граждане могут выбрать год прохождения базовой службы до 24 лет. Женщины же смогут проходить такую службу только добровольно.

Кроме того, в учреждениях высшего образования всех форм собственности вводится базовая общевойсковая подготовка (как отдельная дисциплина). Женщины будут проходить ее тоже на добровольной основе.

Мобилизация женщин в будущем

Отметим, что спикер по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева настаивает, что Украина должна покончить со старомодным менталитетом в отношении женщин и перейти к призыву на службу по израильскому образцу. Она считает, что нужно готовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовать и женщин.

"Наша Конституция говорит, что обязанность каждого украинца — защищать родину, поэтому будет правильно, если женщины также будут служить… Наш северный сосед просто так не исчезнет. В течение сотен лет они неоднократно нападали на нас. Как и Израиль, мы должны быть готовы до этого, а это значит, что нужно учить мужчин и женщин, чтобы они были готовы к войне", — заявила она.

По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, вопрос мобилизации женщин не стоит на повестке дня. Ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает мобилизацию женщин. Этот вопрос на сегодняшний день не актуален и не рассматривается органами власти.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие правила будут действовать для мужчин призывного возраста с вступлением в силу нового закона.