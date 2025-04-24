Милые уже бранятся: США наехали на Судан за дружбу с Кремлем

Те, кто будут вовлечены в строительство базы, могут получить санкции

Государственный департамент США предупредил о "серьезных последствиях" для сторон, участвующих в создании российской военно-морской базы в Судане. Это заявление администрации Дональда Трампа довольно резко контрастирует с более сдержанными публичными комментариями по России в последнее время.

Об этом сообщает издание Fox News со ссылкой на представителя Госдепа. "Мы призываем все страны, включая Судан, избегать соглашений с российским оборонным сектором, которые могут повлечь за собой введение санкций против причастных организаций или лиц", – говорится в заявлении.

США также выразили обеспокоенность тем, что реализация проекта может усугубить конфликт в Судане и способствовать дестабилизации всего региона.

Идея создания базы в Порт-Судане обсуждается между Москвой и Хартумом с 2017 года. В 2020-м был обнародован документ соглашения, согласно которому Россия получит возможность размещения до четырех кораблей и 300 военных. Судан должен был получить оружие и военную технику. Соглашение подписали на 25 лет, однако оно до сих пор не ратифицировано. В феврале 2025 года министры иностранных дел Судана и России заявили о достижении полного понимания ее реализации.

Ситуация усугубляется тем, что, по данным американской разведки, Россия одновременно поддерживает обе стороны конфликта в Судане – как регулярную армию, так и силы быстрого реагирования RSF.

В Порт-Судане уже действуют военно-морские объекты США и Китая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после существенного сокращения гуманитарной помощи со стороны США в Судане началась новая волна голода, которая уже повлекла массовую гибель детей. В столице страны, Хартуми, только в одном из районов зафиксирована смерть по меньшей мере 12 детей после прекращения работы содержимых за счет американских доноров сотен полевых кухонь.