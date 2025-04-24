"Мир не может быть пророссийским": Генсек НАТО будет убеждать США не сдавать интересы Украины

Если заставить Украину принять условия Путина, это создаст угрозу всей Европе

Генсек НАТО Марк Рютте намерен убедить США не навязывать Украине мирное соглашение по российскому сценарию. В ходе визита в Соединенные Штаты (24-25 апреля) он планирует объяснить команде Трампа, почему это плохая идея.

Рютте считает, что мир, выгодный только России, угрожает безопасности всей Европы. Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание, Рютте едет в США как раз тогда, когда Белый дом оказывает давление на Киев, чтобы Украина признала Крым российским. Дональд Трамп резко критиковал Зеленского за отказ согласиться на предложение США признать это.

В Вашингтоне Рютте встретится с министром обороны, госсекретарем и советником по безопасности. Он намерен объяснить им, что если заставить Украину принять условия Путина, это создаст угрозу для всей Европы.

Представитель Трампа Стив Виткофф полетит в Москву на встречу с Путиным – уже в четвертый раз за год. По словам издания, Трамп все больше сердится на Зеленского, потому что Украина не соглашается с требованиями России, которые сделали бы ее несамостоятельным государством.

В то же время пресс-секретарь Кремля заявил, что мнение Трампа о Крыме "полностью совпадает с российским". Он добавил, что Путин якобы готов к миру только если это будет выгодно России и отверг возможность появления европейских миротворцев в Украине.

На фоне этих переговоров Россия вчера обстреляла Киев ракетами, в результате чего погибли 12 человек, а почти 100 ранены. Министр иностранных дел Украины сказал, что эта атака "показывает, что именно Россия, а не Украина не хочет мира".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что участие НАТО в миротворческом контингенте в Украине маловероятно. Однако союзники НАТО могут быть вовлечены в военный контингент.