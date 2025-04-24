Не FPV-дроны. Россияне могут использовать новое опасное оружие для атак на юге

На Запорожском направлении выросло количество артобстрелов

Российские войска существенно усилили штурмовую и огневую активность на южном направлении, в частности, в операционной зоне "Таврия". За прошедшие сутки зафиксировано более 15 атак, среди них – шесть штурмов в районе Привольного на Новопавловском направлении и семь между Малыми Щербаками и Степным.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире программы День.Live. По его словам, растет количество артобстрелов, ударов дронами-камикадзе, а также неуправляемыми ракетами. Часть этих ударов направлена как по позициям ВСУ, так и по населенным пунктам вблизи линии фронта.

Несмотря на интенсивность атак, Силы обороны Украины удерживают позиции и наносят противнику значительные потери.

В то же время по словам Волошина, ситуация вокруг Запорожья остается контролируемой. Однако, хотя FPV-дроны еще не достигают областного центра из-за расстояния более 30 км до фронта, россияне уже применяют "Ланцеты" – высокоточное оружие, которое способно поражать гражданскую инфраструктуру.

"Это достаточно грозное оружие, которое также доставляет определенных, ну, скажем так, не только разрушений, а много разных неприятностей", — заметил Волошин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Запорожье потерпело удар беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки дронов-камикадзе повреждено административное здание, а также окна в расположенном рядом жилом доме.