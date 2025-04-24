Украине нужно выходить из войны уже в 2025: Чалый объяснил почему

Важно понимать правильный момент для этого

Украине нужно уже в 2025 году выходить из полномасштабной войны. И воспользоваться окном возможностей для переговоров, которое будет в этом или начале следующего года.

Такое мнение высказал посол Украины, руководитель Украинского медиацентра Валерий Чалый в интервью телеканалу "Прямой". Он отметил, что более серьезные обсуждения выхода из войны могут появиться осенью.

"Украине нужно в этом году выходить из широкомасштабной войны, без капитуляции, конечно. Но при этом понимать правильный момент и понимать еще, как удержать все-таки Соединенные Штаты как можно дольше в этой игре", — говорит Чалый. Он отмечает, что сейчас США больше хотят выйти из посредничества, но при таком сценарии не означает, что проблема войны в Украине для них исчезнет.

В то же время, по словам почтенного посла, Украине нужно как можно скорее привлечь возможности Европы и стран НАТО.

"То есть сейчас в этот момент несколько недель будет определяться новая конфигурация", — говорит он.

Чалый прогнозирует, что одновременно с этими процессами враг может пойти в наступление на суше и будет пытаться захватить все. Но с приходом осени, более сложной поры для ведения наземных боев из-за погодных условий, возможна серьезная активность выхода из войны.

"Где-то на осень начнется снова уже серьезное обсуждение возможного выхода из такой войны. Потому что отпустить это дальше на следующий год очень опасно", — говорит посол.

По его словам, Россия сейчас слабеет, но она может просто перейти на рельсы полной мобилизации и войны на годы, на долгий период.

"Это может быть в следующем году. Так что окно возможностей — это год, начало следующего", — говорит Чалый.

Ранее "Телеграф" писал, что Валерий Чалый назвал два сценария завершения войны в Украине.